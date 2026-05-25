Carlos Caicedo renuncia a su candidatura presidencial y adhiere a Iván Cepeda

El exalcalde de Santa Marta y exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, oficializó este lunes su renuncia a la carrera presidencial y anunció su adhesión a la candidatura de Iván Cepeda, en medio de un evento realizado en Barranquilla.

El anuncio fue hecho por el propio Cepeda durante una rueda de prensa convocada de último momento en un hotel del norte de la capital del Atlántico, donde estuvo acompañado por Caicedo, la senadora María José Pizarro y otros dirigentes del Pacto Histórico.

“Carlos, a partir de este momento, se integra a nuestro proceso político, a nuestra labor por llegar al triunfo en primera vuelta el próximo 31 de mayo, y nos complace mucho la decisión que ha tomado”, afirmó Cepeda durante la declaración pública.

La adhesión de Caicedo se produce luego de varias semanas de especulación sobre un eventual acercamiento con el petrismo, sector con el que ha mantenido una relación política fluctuante durante los últimos años. Analistas y panelistas de Mañanas Blu señalaron que el movimiento no resulta sorpresivo, teniendo en cuenta que su hermana, Patricia Caicedo, ya forma parte del Pacto Histórico y fue elegida senadora en la lista cerrada de esa colectividad.



En el debate político posterior al anuncio, algunos sectores minimizaron el impacto electoral de la adhesión. Según recientes encuestas, Caicedo registraba entre 0,2 % y 0,7 % en intención de voto, dependiendo de la medición. Sin embargo, otros analistas destacaron que el exgobernador conserva una estructura política sólida en el Magdalena, especialmente en Santa Marta y municipios cercanos.

De acuerdo con datos mencionados en Mañanas Blu, la lista de Fuerza Ciudadana al Congreso obtuvo más de 114.000 votos en las elecciones legislativas, una cifra que podría convertirse en un respaldo clave para Cepeda en la región Caribe.

Horas antes del anuncio, tanto Caicedo como Cepeda habían adelantado actividades políticas en la región Caribe. Mientras Cepeda desarrollaba agenda en Barranquilla, Caicedo lideró concentraciones en municipios del Magdalena y cerró la jornada del domingo con un evento multitudinario en las playas de Santa Marta.

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