"El presidente no cumplió": Carlos Caicedo arremete contra Petro

A solo días de que los colombianos definan el rumbo del país en la primera vuelta presidencial del próximo 31 de mayo, las alianzas del pasado terminan de romperse. El candidato por firmas y exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, habló abiertamente sobre su distanciamiento definitivo con el actual mandatario de los colombianos, Gustavo Petro. Aunque el movimiento Fuerza Ciudadana aportó cerca de 500.000 votos decisivos para el triunfo de la izquierda en el pasado, Caicedo dejó claro que su proyecto camina de manera independiente y con fuertes críticas hacia la gestión de la Casa de Nariño.

El exalcalde de Santa Marta señaló las profundas grietas que lo separan del actual modelo de Gobierno, enfatizando que existen diferencias insalvables en materia de ejecución y descentralización. Para el candidato, el actual mandatario se acostumbró a las dinámicas de la oposición parlamentaria y ha gastado demasiado tiempo útil proponiendo cosas en lugar de concretar los cambios, una situación que, según él, se agravó al rodearse de políticos tradicionales con prácticas clientelistas.

Las promesas rotas del Gobierno Nacional con el Caribe

El eje central del descontento del líder político radica en el abandono institucional hacia los territorios que representó y donde consolidó su carrera pública. Caicedo fue tajante al evaluar el respaldo del Ejecutivo hacia el norte del país, manifestando el incumplimiento de acuerdos que consideraba vitales para el desarrollo de las comunidades locales.



Al respecto, el candidato ventiló los reclamos específicos que fracturaron la relación con el palacio presidencial:

El incumplimiento del compromiso presidencial para cofinanciar las soluciones estructurales de agua potable en Magdalena y Santa Marta.

La falta de gestión para devolver la empresa de servicios públicos que los gobiernos locales habían creado para resolver dicha crisis.

La ausencia de inversiones en infraestructura clave para complementar los programas de reducción de pobreza de la región.

El silencio desconcertante del sector oficialista ante los ataques jurídicos y políticos que terminaron inhabilitando candidaturas de su movimiento.

"Hay que ser francos. El presidente se comprometió donde nosotros gobernábamos en la alcaldía y la gobernación, ayudarnos con soluciones estructurales... El presidente no cumplió", sentenció Caicedo con severidad durante el diálogo.

Una izquierda con experiencia gerencial frente al centralismo

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El aspirante presidencial aprovechó para marcar la diferencia entre la izquierda tradicional bogotana y el proyecto autónomo que lidera. Explicó que mientras otros sectores alternativos se enfocan en legislar desde el Capitolio, su trayectoria cuenta con diez años de experiencia en la academia y en la administración de recursos públicos en épocas de escasez.

Finalmente, al detallar sus propuestas inmediatas de llegar al poder el próximo 7 de agosto, Caicedo planteó una reforma al sistema de salud basada en giros directos de la Adres, la creación de un salario educativo para frenar el reclutamiento de jóvenes y el fortalecimiento de la policía civil separada del Ministerio de Defensa. Con esto, busca que las alcaldías y gobernaciones tengan verdaderas herramientas resolutivas para quebrar la columna vertebral del centralismo.