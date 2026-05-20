RD Congo cancela concentración en su país por casos de ébola: FIFA sigue de cerca el tema

La selección de fútbol de la República Democrática del Congo (RDC), país que vive un aumento de casos del virus ébola, canceló la parte de su concentración que debía realizar en su territorio antes del Mundial 2026, anunció este miércoles a la AFP uno de sus representantes.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió el domingo una alerta sanitaria internacional ante el aumento casos de ébola en ese país de más de 100 millones de habitantes, donde se han visto afectadas especialmente las provincias orientales, de difícil acceso por carretera y que sufren la violencia de grupos armados.

Según la OMS, la epidemia es sospechosa de haberse cobrado la vida de 139 personas en casi 600 casos probables y podría extenderse en el tiempo, aunque estima que el riesgo de pandemia es "débil".

Estados Unidos, coorganizador del Mundial (11 junio-19 julio) junto a Canadá y México, anunció el lunes un refuerzo de los controles sanitarios en sus fronteras contra el virus ébola, prohibiendo el acceso a viajeros extranjeros que hayan estado en Uganda, la República Democrática del Congo o Sudán del Sur en los últimos 21 días.



Un alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos, bajo condición de anonimato, señaló el martes que su país permitirá el acceso al país a los futbolistas congoleños para disputar el torneo.

La concentración del equipo de la RD Congo "debía comenzar en Kinshasa durante tres días", pero fue "deslocalizada" a Bélgica, declaró a la AFP un responsable de prensa de la selección, sin precisar el motivo del cambio de planes.

"Ningún jugador que milita en un equipo del país ha sido convocado" por la selección, precisó.

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La República Democrática del Congo se enfrentará en su grupo mundialista, el K, con Colombia, Portugal y Uzbekistán.