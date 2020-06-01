Blu Radio Congo
Video captó momento exacto de derrumbe de una mina, donde murieron más de 40 personas
En su huida, los trabajadores cayeron unos sobre otros dentro de la zanja, causando al menos una cuarentena de muertos y numerosos heridos, según un balance provisional.
Putin asegura que Rusia firmó contratos de armas con más de 40 países africanos
Algunos países africanos han renunciado a la cooperación con Francia, a la que acusaron de injerencia en sus asuntos internos, en favor del armamento ruso.
El volcán Nyamulagira, uno de los más activos del mundo, expulsó lava de nuevo
El volcán Nyamulagira empezó a expulsar magma este sábado, pero al menos de momento esa lava no se dirige a zonas pobladas, según informó el Observatorio Vulcanológico de Goma (OVG).
Diez muertos en naufragio de una embarcación en la RD del Congo
Los cuerpos fueron trasladados rápidamente a la morgue del hospital de referencia de Kisangani, a la espera de que los familiares de las víctimas sean informados y organicen el duelo previo al entierro.
Macabro hallazgo: encuentran fosa común con restos de al menos 50 personas
El macabro hallazgo fue descubierto por varios activistas en la República Democrática del Congo.
El papa Francisco viaja a RD del Congo para una visita de cuatro días
Inicialmente prevista para julio de 2022, la visita tuvo que ser aplazada por el dolor de rodilla que padece Francisco, de 86 años, quien se desplaza en silla de ruedas.
Pastor asesinó a su hijo porque supuestamente así se lo pidió Dios: el caso se registró en Congo
Amigos de la joven víctima intentaron tomar justicia por mano propia, lo que desató un choque con las autoridades que se saldó con dos muertos.
Ya van 41 muertos tras naufragar un barco en un río de la República del Congo
El hundimiento de barcos es frecuente en la República del Congo debido a que los ríos y lagos se usan a diario como vía de transporte.
Murió el tercer caso confirmado del nuevo brote de ébola en República Democrática del Congo
Se trataba de un hombre de 48 años y era un "contacto de alto riesgo" del primer paciente, un hombre de 31 años que falleció el 21 de abril.
Caza de brujas en Congo: van 8 mujeres asesinadas este año, acusadas de brujería
Las rociaron de gasolina, y como otras más, les prendieron fuego.