Universidad Nacional
Lluvias en Bogotá
Maduro
Liga colombiana

Blu Radio  / Congo

Congo

  • Video captó momento exacto de derrumbe de una mina, donde murieron más de 40 personas
    Video captó momento exacto de derrumbe de una mina, donde murieron más de 40 personas
    Mundo

    Video captó momento exacto de derrumbe de una mina, donde murieron más de 40 personas

    En su huida, los trabajadores cayeron unos sobre otros dentro de la zanja, causando al menos una cuarentena de muertos y numerosos heridos, según un balance provisional.

  • Putin-Paises-Africanos-AFP.jpg
    Presidente ruso, Vladímir Putin en cumbre Rusia-África
    Foto: AFP
    Mundo

    Putin asegura que Rusia firmó contratos de armas con más de 40 países africanos

    Algunos países africanos han renunciado a la cooperación con Francia, a la que acusaron de injerencia en sus asuntos internos, en favor del armamento ruso.

  • Volcán Nyamulagira
    Volcán Nyamulagira
    Foto: AFP
    Mundo

    El volcán Nyamulagira, uno de los más activos del mundo, expulsó lava de nuevo

    El volcán Nyamulagira empezó a expulsar magma este sábado, pero al menos de momento esa lava no se dirige a zonas pobladas, según informó el Observatorio Vulcanológico de Goma (OVG).

  • Naufragio.jpg
    Naufragio
    Foto: AFP
    Mundo

    Diez muertos en naufragio de una embarcación en la RD del Congo

    Los cuerpos fueron trasladados rápidamente a la morgue del hospital de referencia de Kisangani, a la espera de que los familiares de las víctimas sean informados y organicen el duelo previo al entierro.

  • Crimen
    Blu Radio
    SAMANTHA LAUREY/AFP
    Mundo

    Macabro hallazgo: encuentran fosa común con restos de al menos 50 personas

    El macabro hallazgo fue descubierto por varios activistas en la República Democrática del Congo.

  • Papa Francisco
    Papa Francisco
    Foto: AFP
    Mundo

    El papa Francisco viaja a RD del Congo para una visita de cuatro días

    Inicialmente prevista para julio de 2022, la visita tuvo que ser aplazada por el dolor de rodilla que padece Francisco, de 86 años, quien se desplaza en silla de ruedas.

  • Pastor Galako
    Pastor Galako
    Foto: policía del Congo
    Mundo

    Pastor asesinó a su hijo porque supuestamente así se lo pidió Dios: el caso se registró en Congo

    Amigos de la joven víctima intentaron tomar justicia por mano propia, lo que desató un choque con las autoridades que se saldó con dos muertos.

  • Naufragio en República del Congo
    Naufragio en República del Congo
    Foto: Twitter @manuvargas94
    Mundo

    Ya van 41 muertos tras naufragar un barco en un río de la República del Congo

    El hundimiento de barcos es frecuente en la República del Congo debido a que los ríos y lagos se usan a diario como vía de transporte.

  • 313429_Blu Radio. Ébola en Congo. Foto: AFP
    Blu Radio. Ébola en Congo. Foto: AFP
    Salud

    Murió el tercer caso confirmado del nuevo brote de ébola en República Democrática del Congo

    Se trataba de un hombre de 48 años y era un "contacto de alto riesgo" del primer paciente, un hombre de 31 años que falleció el 21 de abril.

  • 325377_Foto: Halloween Bruja / AFP
    Foto: Halloween Bruja /
    AFP
    Sociedad

    Caza de brujas en Congo: van 8 mujeres asesinadas este año, acusadas de brujería

    Las rociaron de gasolina, y como otras más, les prendieron fuego.

