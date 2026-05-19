"Eres un cobarde": Uribe responsabilizó a Cepeda por actos de provocación afuera de su vivienda

El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, volvió a encender la confrontación política con el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, tras una publicación en X en la que lo responsabilizó, por lo que considera una campaña de intimidación y ataques políticos en su contra con un mural que pintaron a las afueras de su vivienda en el Oriente antioqueño.

El exmandatario señaló directamente a Cepeda de promover discursos y acciones que, según él, han incentivado persecuciones políticas y hostilidad contra su familia y entorno cercano.

El expresidente insistió en que, detrás de las recientes manifestaciones y señalamientos públicos, existiría una estrategia política impulsada por el hoy candidato presidencial del Pacto Histórico.

Uribe Vélez calificó el hecho como una “provocación de violencia” y advirtió que no aceptará este tipo de escenarios en su contra.



“A mí primero me tienen que matar que venir a maltratar a mi familia y a mi casa”, expresó el líder político, elevando el tono de su declaración.

En medio de la jornada de tensiones a las afueras de la finca del exmandatario, Uribe Vélez habló con Blu Radio e hizo fuertes señalamientos en contra de Cepeda Castro.

"Pero queda muy divertido, Iván Cepeda. Eres un cobarde, tienes un amor de señorón, una apariencia de San Pedro, y eres un matón, eres un apache. Deja de provocar estos muchachos a que hagan violencia en Colombia. Ya está bueno, don Iván Cepeda", indicó el expresidente.

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Hay que mencionar que, dentro de las reuniones que tuvieron representantes de ambos bandos, una de las personas más cercanas al exmandatario manifestó que en medio de los acuerdos a los que buscaban llegar, se mencionó al candidato presidencial del Pacto Histórico e indicaron que fue Cepeda Castro quien habría pedido a los manifestantes que se quedaran en el lugar.

Uribe Vélez insistió que, “invito a los jóvenes a dialogar y señalo a Iván Cepeda y al representante Muriel responsables de actos de provocación de violencia, para lo cual engañan a los jóvenes”.