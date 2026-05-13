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Blu Radio  / Política  / Embajadora en Haití estaría haciendo campaña a Iván Cepeda: candidato pidió investigación

Embajadora en Haití estaría haciendo campaña a Iván Cepeda: candidato pidió investigación

Vilma Velásquez, embajadora en Haití, aseguró en una entrevista que Cepeda “es un buen hombre”, que “está con el pueblo”.

Embajadora en Haití e Iván Cepeda
Embajadora en Haití e Iván Cepeda.
Foto: Presidencia y AFP
Por: Katheryne Ávila
|
Actualizado: 13 de may, 2026

La embajadora de Colombia en Haití, Vilma Velásquez, habría participado activamente en política durante una entrevista que concedió en días pasados al medio local Metropole Radio y Televisión, en conversación con Wendell Theodore, presentador del programa Le Point.

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En la entrevista, la diplomática mencionó al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, y también habló sobre la reelección en Colombia, haciendo referencia al presidente Gustavo Petro.

“Colombia ha cambiado. Colombia ha cambiado (…) La Constitución no permite que se reelija el presidente, pero tenemos un candidato magnífico que es Iván Cepeda”, afirmó.

El senador colombiano Iván Cepeda habla durante una entrevista con AFP.
Iván Cepeda, candidato presidencial.
Foto: AFP.

Además, aseguró que Cepeda “es un buen hombre”, que “está con el pueblo” y expresó su deseo de que gane las elecciones para que pueda viajar a Haití a una celebración prevista para noviembre. El candidato Iván Cepeda respondió a través de su cuenta de X:

“De ser cierta esta información, en cumplimiento de los principios que rigen mi acción política desde siempre, manifiesto de nuevo mi posición de que ningún servidor público debe intervenir en proselitismo político, en general, y en las actividades de mi campaña electoral, en particular. Corresponde a las autoridades competentes investigar disciplinariamente si se ha incurrido en estas conductas”, escribió.

Por ahora, la Cancillería no se ha pronunciado sobre el caso. Cabe recordar que en Colombia los servidores públicos tienen prohibido utilizar su cargo, recursos o autoridad para favorecer campañas, partidos o movimientos políticos. Hacerlo puede generar sanciones disciplinarias por parte de la Procuraduría, incluyendo destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos.

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