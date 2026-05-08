Miguel Uribe, Oviedo y seguidores de Cepeda coincidieron volanteando en Medellín

Los candidatos a la Presidencia están haciendo campaña en diferentes zonas del país. Una de las estrategias que están utilizando es el ‘volanteo’ para que la gente en las calles conozca las propuestas de los diferentes aspirantes a la Presidencia.

Este viernes, en Medellín, Miguel Uribe Londoño, candidato a la Presidencia, y Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, coincidieron volanteando en la estación del Metro de El Poblado.

Uribe Londoño le pidió a Oviedo que le mostrara los volantes de la campaña de Paloma Valencia y, posteriormente, Oviedo le pidió que tomara uno de los periódicos. Uribe Londoño aceptó.

En el lugar también había simpatizantes de la campaña de Iván Cepeda. Uno de ellos se acercó a Oviedo y le entregó también uno de los volantes con las propuestas del candidato del Pacto Histórico.



“Hoy llegamos desde las 5:30 de la mañana a volantear por Cepeda presidente en la estación Poblado del Metro de Medellín. Unos minutos después nos encontramos con Miguel Uribe padre y con Oviedo, que también vinieron a volantear aquí. La democracia se trata de esto”, dijo Stiven Pérez, seguidor de Iván Cepeda, en sus redes sociales.

Finalmente, los candidatos y sus seguidores se dieron la mano y continuaron con el ‘volanteo’ a la gente que se encontraba en esta estación del Metro.