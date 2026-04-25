"Paloma Valencia no tiene alas, no va a pasar a segunda vuelta": Miguel Uribe Londoño

En medio del inicio de la carrera por la Casa de Nariño, el candidato presidencial Miguel Uribe Londoño, avalado por el Partido Demócrata Colombiano, expuso sus principales propuestas de gobierno y marcó distancia con el Centro Democrático, colectividad de la que salió tras un proceso que calificó como “injusto”.

En entrevista con El Radar, Uribe Londoño aseguró que su candidatura surge tras su exclusión del partido liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. “Él tomó una decisión injusta conmigo, porque él no tenía por qué decirme (…) que me excluía del proceso”, afirmó, al tiempo que señaló que cumplió “con todas las normas” establecidas. El aspirante también sostuvo que su salida respondió a decisiones internas sin “debido proceso” y calificó al exmandatario como “autoritario” y “caudillo”.

El candidato enfatizó que su aspiración presidencial está motivada por continuar el legado de su hijo, Miguel Uribe Turbay. “Yo soy el que lleva las banderas de Miguel (…) su programa de gobierno quedó borrado y yo resolví llevarlo adelante”, expresó.



Seguridad y críticas a la “paz total”

Uno de los ejes centrales de su propuesta es la seguridad en Colombia, con una postura crítica frente a la política de “paz total”. Uribe Londoño afirmó que “hay que acabar la paz total el 7 de agosto y los criminales a la cárcel”, insistiendo en la necesidad de aplicar la ley con firmeza. Según indicó, “Colombia no puede seguir con esta violencia, con el narcotráfico”.

Asimismo, vinculó el asesinato de su hijo con su postura frente a esta política, al señalar que “lo mataron porque estaba revelándole a Colombia lo que significaba la paz total”.



Ruptura política y posiciones frente a otros candidatos

El aspirante confirmó que su relación con el expresidente Uribe “se terminó” y lanzó fuertes críticas contra la senadora Paloma Valencia, de quien dijo que “no tiene alas (...) yo soy franco. Paloma no va a pasar a segunda vuelta”. y cuestionó su trayectoria política. En contraste, destacó al también candidato Abelardo de la Espriella como “un profesional exitoso” y manifestó que lo apoyaría en una eventual segunda vuelta.



Uribe Londoño se definió como “la tercera vía de la derecha” y aseguró que la segunda vuelta se disputará entre él y De la Espriella: “Soy la opción, la alternativa de la derecha”.



Investigación del magnicidio y denuncias

En relación con el asesinato de su hijo, el candidato sostuvo que aún faltan por esclarecer los autores intelectuales. “Tengo indicios, pruebas no tengo todavía”, señaló, aunque aseguró que estos estarían en Colombia.

Finalmente, Uribe Londoño pidió el respaldo ciudadano destacando su experiencia en el sector privado. “Soy un empresario, soy un gerente (…) y puedo administrar los problemas que tiene Colombia”, afirmó, concluyendo con un mensaje directo: “Confíen en mí, apóyenme”.

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