Dron con explosivos encontrado cerca de base de CATAM en Bogotá habría caído hace algunos días: FAC

El comandante comando aéreo de Transporte Militar CATAM, el brigadier general John Henry López Mejía, confirmó que, gracias a información de inteligencia, se obtuvo la ubicación exacta de los restos de un dron, que cayó hace unos días en cercanías al complejo aeronáutico El Dorado en la ciudad de Bogotá.

De acuerdo a las declaraciones del general, el dispositivo tenía en su interior explosivos y estaba modificado para ser guiado con fibra óptica y resalta que cuando se detecta este tipo de situaciones que representan algún riesgo, “se activan los protocolos que nos permiten de manera inmediata proteger las instalaciones y el poder aeroespacial”, según sus palabras.

“Este tipo de amenaza también está presente en las ciudades, por eso hago un llamado a toda la comunidad para que denuncie cualquier acto sospechoso que ponga en riesgo o afecte la seguridad tanto de la población como de la operación aérea, en cualquier parte de nuestra capital y las zonas aledañas al complejo aeronáutico”, aseguró el general López en declaraciones registradas este jueves en la noche.

Según la información oficial, fueron desplegados operativos con todas las instituciones que hacen parte del complejo aeronáutico El Dorado, en donde hacen presencia el Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Policía Nacional, además de los estamentos de seguridad de la aeronáutica civil para fortalecer la seguridad y garantizar el normal desarrollo de la operación aérea, sin que esta se detenga o se ponga en su en riesgo.