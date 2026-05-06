Estrecho de Ormuz: desinformación, amenaza nuclear y el papel de la OTAN en la crisis

En el marco de la creciente tensión bélica entre Estados Unidos e Irán, el almirante retirado y exdirector del Estado Mayor Internacional de la OTAN, Fernando del Pozo, ofreció un análisis exhaustivo sobre las complejidades que rodean este enfrentamiento. Para el experto, el escenario actual está marcado por una profunda opacidad informativa.

"En las guerras es un axioma que la primera víctima es la verdad, pero en este caso está siendo particularmente difícil extraer qué es lo que de verdad está sucediendo", afirmó Del Pozo, destacando que ambas partes incurren en lo que denominó como "mentiras".



El enigma del Estrecho de Ormuz

Uno de los puntos de mayor fricción es el presunto minado del Estrecho de Ormuz. Irán declaró haber bloqueado el paso con minas, para luego anunciar su reapertura y posterior cierre en un lapso de pocos días.

Del Pozo calificó estas declaraciones de inverosímiles desde el punto de vista técnico: "Un campo minado no se puede abrir en 24 horas ni volver a cerrar en 24 horas. Es imposible".

Buques cruzan el Estrecho de Ormuz. Foto: imagen de archivo, EFE.

El almirante coincidió con las estimaciones del Pentágono que sugieren que las labores de desminado podrían prolongarse hasta por seis meses, siempre y cuando cesen las hostilidades desde la costa, ya que los buques cazaminas no pueden operar bajo fuego.



Sin embargo, planteó una duda razonable sobre la existencia real de dichas minas, dado que Estados Unidos ha escoltado petroleros con destructores y no con equipos especializados en limpieza de minas. "Es todo bastante enigmático", sentenció



La amenaza nuclear y la inteligencia cuestionada

Sobre el objetivo central del conflicto, Del Pozo fue tajante al señalar que la voluntad de Irán de conseguir armamento nuclear es innegable. Basó su afirmación en la posesión de 450 kg de uranio enriquecido al 60% por parte del régimen iraní

"60% es para armas, así que de eso no hay ninguna duda que es una amenaza", explicó, diferenciándolo del enriquecimiento al 5% requerido para uso civil en centrales nucleares.

A pesar de los fallos históricos de la inteligencia estadounidense, como ocurrió en Irak, el almirante considera que la persistencia de Irán en defender este material, incluso ante la amenaza de destrucción, es una prueba de sus intenciones bélicas.

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No obstante, criticó las contradicciones de Washington, recordando que hace un año se afirmó haber eliminado el complejo de Natanz, el cual vuelve a ser hoy un objetivo militar prioritario.

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