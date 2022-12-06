En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Abelardo De La Espriella se posesiona como presidente
Cali
Ataque Teruel
Epa Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Oriente Medio

Oriente Medio

Irán confirma la pausa de ataques de EE.UU. pero dice que no significa un alto el fuego
Mundo

"No se puede llamar un alto el fuego": Irán confirma pausa en ataques de EE. UU.

estrecho de Ormuz.jpg
Mundo

EE.UU. reactiva bloqueo naval a Irán y lanza una nueva ola de bombardeos

estrecho de Ormuz.jpg
Mundo

¿Cuál es el impacto del conflicto en Oriente Medio en los mercados globales?

Donald Trump
Mundo

Trump asegura que la guerra con Irán terminó pese a que Teherán no confirma un acuerdo

Trump asegura que EE.UU. atacará hoy nuevamente "con dureza" a Irán
Mundo

Trump anuncia nuevos ataques contra Irán y aumenta la tensión en Oriente Medio

Netanyahu hace caso omiso al anuncio de Trump de parar las hostilidades con el Líbano
Mundo

“Tenemos la obligación de defender a nuestra población”: capitán de las Fuerzas de Defensa de Israel

Irán confirma la pausa de ataques de EE.UU. pero dice que no significa un alto el fuego
Mundo

Irán suspende negociaciones con EE. UU. por ataques en Líbano

Irán confirma la pausa de ataques de EE.UU. pero dice que no significa un alto el fuego
Mundo

¿Qué se sabe del posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán?

Donald Trump (6).jpg
Mundo

EE. UU. confirma que alcanzó preacuerdo con Irán que ahora debe ser aprobado por Trump

Buques cruzan el Estrecho de Ormuz.jpg
Mundo

Crisis de alimentos: FAO advierte "shock" mundial por bloqueo en estrecho de Ormuz

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad