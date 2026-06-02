“Tenemos la obligación de defender a nuestra población”: capitán de las Fuerzas de Defensa de Israel

En medio de un escenario de alta tensión en Medio Oriente, el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel para América Latina, capitán Roni Kaplan, defendió las acciones militares de su país y aseguró que responden a la necesidad de garantizar la seguridad de la población israelí.

Kaplan explicó que el actual conflicto se remonta al 7 de octubre de 2023, cuando el grupo Hamás ejecutó ataques en territorio israelí. Desde entonces, señaló, Israel enfrenta una guerra prolongada que involucra distintos frentes, incluyendo la Franja de Gaza y el Líbano, donde opera el grupo Hezbolá.

“Israel tiene la obligación de defender a su población”, afirmó el vocero, al indicar que estos grupos armados continúan fortaleciendo sus capacidades y lanzando ataques contra civiles. Según dijo, esta situación justifica las operaciones militares que Israel mantiene en la región, incluso en medio de desacuerdos con Estados Unidos sobre la ofensiva en territorio libanés.

En ese sentido, insistió en que “las operaciones no buscan territorio, sino eliminar amenazas contra civiles”.



Ataque de Israel a Irán Foto: AFP

El portavoz también se refirió a las negociaciones de paz con Irán, que atraviesan un momento complejo. Aseguró que, aunque existen canales diplomáticos abiertos, la continuidad de los ataques por parte de Hezbolá pone en riesgo cualquier avance hacia un acuerdo. En ese sentido, reiteró que no se puede consolidar un alto el fuego mientras persistan acciones armadas desde territorio libanés.

Frente a las críticas por el impacto humanitario del conflicto, Kaplan aseguró que las Fuerzas de Defensa de Israel actúan bajo los principios del derecho internacional humanitario. Indicó que se han implementado medidas como advertencias a la población civil, evacuaciones y difusión de información para reducir riesgos en zonas de combate.

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Sin embargo, reconoció que la muerte de civiles es una realidad dolorosa. “Para nosotros es una tragedia que muera un civil en combate”, señaló, aunque sostuvo que los grupos armados utilizan a la población civil como parte de su estrategia militar, lo que dificulta evitar completamente estos escenarios.

Finalmente, reiteró que el objetivo de Israel no es la expansión territorial, sino neutralizar amenazas y garantizar condiciones de seguridad. En medio de un conflicto que ya supera los dos años, el vocero subrayó que la prioridad sigue siendo la protección de su población frente a ataques internos y externos.

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