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Blu Radio  / Mundo  / Israel inició "operaciones terrestres limitadas" en Líbano contra Hezbolá: guerra en Medio Oriente

Israel inició "operaciones terrestres limitadas" en Líbano contra Hezbolá: guerra en Medio Oriente

Líbano se vio arrastrado a la guerra en Oriente Medio el 2 de marzo, cuando Hezbolá atacó a Israel en respuesta a la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei, en los bombardeos estadounidenses e israelíes contra la república islámica.

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