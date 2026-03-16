Israel inició "operaciones terrestres limitadas" en Líbano contra Hezbolá: guerra en Medio Oriente

El ejército israelí anunció el lunes que inició "operaciones terrestres limitadas" contra el movimiento proiraní Hezbolá en el sur de Líbano.

"En días recientes, soldados de la 91 división de las FDI comenzaron operaciones terrestres limitadas y dirigidas contra bastiones clave de Hezbolá en el sur de Líbano", indicaron las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) en un comunicado.

"Esta actividad es parte de un esfuerzo defensivo mayor por establecer y fortalecer una posición defensiva avanzada, que incluye el desmantelamiento de la infraestructura terrorista y la eliminación de terroristas que operan en la zona", agregó el ejército.

"Antes de la entrada de los soldados a la zona, las FDI efectuaron ataques utilizando artillería y la Fuerza Aérea Israelí contra numerosos objetivos terroristas para mitigar las amenazas en el entorno operativo", señaló.



Líbano se vio arrastrado a la guerra en Oriente Medio el 2 de marzo, cuando Hezbolá atacó a Israel en respuesta a la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei, en los bombardeos estadounidenses e israelíes contra la república islámica.

Estos son los últimos acontecimientos de la guerra en Oriente Medio:



- Fuego en una instalación petrolera emiratí

Un ataque de dron contra una infraestructura petrolera en Fujairah, en la costa oriental de Emiratos, desató un incendio que las autoridades tratan de controlar. No hubo heridos.

La instalación se encuentra del lado del Golfo de Omán, más allá del estrecho de Ormuz, cerrado por Irán.



- Un muerto en Abu Dabi

Un civil murió en las afueras de la capital emiratí, Abu Dabi, cuando un misil impactó su vehículo, informaron las autoridades, mientras Irán continuaba con sus represalias en el golfo por el ataque de Estados Unidos e Israel.



- Operación terrestre "limitada" de Israel en el sur de Líbano

El ejército israelí anunció "operaciones terrestres limitadas" contra el movimiento proiraní Hezbolá en el sur de Líbano.

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"Esta actividad es parte de un esfuerzo defensivo mayor por establecer y fortalecer una posición defensiva avanzada, que incluye el desmantelamiento de la infraestructura terrorista y la eliminación de terroristas que operan en la zona", indicó el ejército.



- Celeridad contra los cómplices del "agresor"

El jefe del poder judicial iraní alentó este lunes a una aplicación rápida y "sin clemencia" de las penas pronunciadas contra personas acusadas de vínculos con Estados Unidos e Israel.

"No debemos retrasar ni mostrar clemencia en la ejecución de los veredictos definitivos contra aquellos que, en tiempos de guerra y agitación, han cometido crímenes y estaban asociados al enemigo agresor", declaró Gholam Hosein Mohseni Ejei, citado por la agencia de prensa Tasnim.



- Arabia Saudita y EAU interceptan misiles y drones

Arabia Saudita interceptó 61 drones, según cifras divulgadas por el Ministerio de Defensa.

Los sistemas de defensa de Emiratos Árabes Unidos interceptaron misiles y drones lanzados por Irán, según el Ministerio de Defensa del país del Golfo.

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Previamente, autoridades de Dubái reportaron un incendio provocado por un "incidente con un dron" cerca del aeropuerto de la ciudad, que obligó a suspender brevemente los vuelos.

- Japón comienza a liberar reservas estratégicas de petróleo -

Japón anunció que comenzó a liberar sus reservas estratégicas de petróleo, tras un acuerdo de la Agencia Internacional de Energía (AIE) para frenar el aumento de precios del crudo provocado por la guerra en Oriente Medio.

Según el acuerdo de la AIE, la liberación de reservas comenzaría en Asia y Oceanía y posteriormente seguiría en otras regiones.



- Australia y Japón rechazan intervenir en estrecho de Ormuz -

Los gobiernos de Australia y Japón descartaron acatar el llamado del presidente estadounidense, Donald Trump, de ayudar a reabrir el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán desde el inicio de la guerra en Oriente Medio.

"No enviaremos un barco", dijo la ministra australiana de Transporte, Catherine King, pese a reconocer la importancia de reabrir la vía.

Tokio "no está considerando" una operación de seguridad marítima en la zona, declaró por su parte el ministro japonés de Defensa, Shinjiro Koizumi.

La primera ministra japonesa Sanae Takaichi comentó posteriormente: "La pregunta es qué debe hacer Japón por nuestra propia iniciativa y qué es posible dentro de nuestro marco legal, y no qué es lo que pide Estados Unidos".



-Israel lanza "ola de ataques a gran escala" contra Teherán -

El ejército israelí anunció que "lanzó una amplia ola de ataques" contra "infraestructuras del régimen terrorista iraní en Teherán".



- Trump advierte sobre futuro "muy malo" para la OTAN si no ayuda en el estrecho de Ormuz -

El presidente Donald Trump advirtió que la OTAN se enfrenta a un futuro "muy malo" si los aliados de Estados Unidos no ayudan a abrir el estrecho de Ormuz, clave para transportar petróleo y bloqueado por Irán en la guerra de Oriente Medio.

"Si no hay respuesta o si es una respuesta negativa (a la petición estadounidense, nota del editor), creo que será muy malo para el futuro de la OTAN", dijo.



- Israel bombardea el sur de Beirut -

Israel atacó el suburbio sur de Beirut la noche del domingo, informaron medios libaneses, después de que el ejército emitiera en la mañana una orden de evacuación para varios barrios de la zona.



- El petróleo opera en alza -

Los precios del petróleo continúan con su tendencia alcista.

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Hacia las 07H00 GMT del lunes, el barril de West Texas Intermediate (WTI) subía un 0,6% a 99,30 dólares.

El barril de Brent del mar del Norte avanzaba un 1,5% a 104,68 dólares.



- Irán sube el salario mínimo -

El ministro de Trabajo de Irán anunció un aumento del 60% en el salario mínimo, informó el domingo la prensa local.

El país ajusta su salario mínimo cada año para tener en cuenta la inflación, disparada bajo las sanciones internacionales en los meses previos a la guerra en curso.



- Trump y Starmer abogan por reabrir el estrecho de Ormuz -

El presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro británico, Keir Starmer, hablaron sobre "la importancia de reabrir el estrecho de Ormuz", cuyo bloqueo por parte de Irán está acarreando "un aumento de los costes en todo el mundo", indicó Downing Street.