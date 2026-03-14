Israel asegura que capacidades de Irán están “fuertemente debilitadas”

El director del Departamento del Norte de Suramérica de la Cancillería israelí, Edwin Yabo Glusman, entregó un balance del conflicto que comenzó el pasado 28 de febrero y que ya completa quince días de enfrentamientos en Oriente Medio.

De acuerdo con Glusman, las operaciones militares han afectado de manera importante la infraestructura estratégica de Irán, incluyendo sistemas antiaéreos, parte de su fuerza aérea y lanzaderas de misiles balísticos.

"Después de 15 días queda claro que los sistemas militares de Irán han sido fuertemente debilitados, ¿no? La armada iraní está destruida, los sistemas antiaéreos, la fuerza aérea, gran parte de los lanzaderas de misiles balísticos, gran parte de los misiles en sí, y también han sido objetivos las infraestructuras relacionadas con el programa nuclear iraní", explicó.

Glusman indicó que el principal objetivo de la ofensiva es eliminar la amenaza que, según Israel, representa el programa nuclear y el desarrollo de misiles del régimen iraní.



Soldado israelí Foto: AFP

De acuerdo con el funcionario, la duración del conflicto dependerá de si Irán decide abandonar esos programas y dejar de financiar grupos armados en la región, entre ellos Hezbolá, milicias en Irak y los hutíes.

"Esto sobre la duración del conflicto tiene que ver con lograr los objetivos, no con poner una fecha en el calendario", afirmó.

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El diplomático también advirtió que la presencia de Irán y de Hezbolá en América Latina ha sido conocida por las autoridades de la región desde hace varios años, particularmente en actividades relacionadas con lavado de dinero, narcotráfico y financiación de operaciones.

Aunque dijo no tener información específica sobre células operando en Colombia, recordó que en 2021 se frustró un plan para atacar empresarios israelíes en Bogotá.

Finalmente, el funcionario lamentó el estado actual de las relaciones diplomáticas entre Israel y Colombia, luego de que el gobierno colombiano decidiera romper vínculos diplomáticos.

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"Ojalá que los futuros gobiernos entiendan el diálogo como nosotros lo entendemos, como la diplomacia y que podamos volver a tener buenas relaciones y plenas, ¿no?, entre los gobiernos", concluyó.

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