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Blu Radio  / Mundo  / Israel asegura que capacidades de Irán están “fuertemente debilitadas”

Israel asegura que capacidades de Irán están “fuertemente debilitadas”

A quince días del inicio del conflicto entre Israel y Irán, un alto funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores israelí aseguró que la ofensiva conjunta con Estados Unidos ha logrado debilitar significativamente las capacidades militares del régimen iraní.

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