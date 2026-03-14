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Blu Radio  / Mundo  / Irán afirma que instalaciones petroleras en isla están "intactas" tras ataques de EE. UU.

Irán afirma que instalaciones petroleras en isla están "intactas" tras ataques de EE. UU.

Las mismas fuentes añadieron que, a pesar de las explosiones escuchadas en la zona, la infraestructura petrolera esencial no sufrió daños y todas sus operaciones continúan con normalidad.

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