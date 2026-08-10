Evacúan edificios y hospitales en Panamá por fuerte sismo con epicentro en Colombia

Varias regiones del este de Panamá fueron sacudidas este lunes por el sismo de magnitud 7,4 con epicentro en Colombia, según el informe preliminar del Instituto de Geociencias panameño, lo que provocó la evacuación de edificios y hospitales en la capital y otras localidades del país

El movimiento telúrico se registró a las 07:34 en el departamento del Chocó, a 350 kilómetros al sureste de la población panameña de Jaqué, de acuerdo con ese informe.

Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) situó en 7,4 la magnitud del terremoto, con epicentro al este de San José del Palmar.

En Panamá las vibraciones del sismo se prolongaron entre 40 segundos y un minuto, de acuerdo con las autoridades del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (estatal), y fueron sentidas en la provincia del Darién y la comarca Guna Yala, fronterizas con Colombia, en varias zonas del este panameño.



El director del Instituto de Geociencias, Néstor Luque, explicó que el terremoto con epicentro en Colombia se originó "en una zona tectónica de contacto entre la falla El Garrapata y la falla El Cinturón Deformado del Este de Panamá".

En la capital panameña y ciudades satélites numerosos edificios fueron evacuados preventivamente, incluidos centros de salud como la policlínica Santiago Barraza en la Chorrera.

Vistas de la magnitud del temblor en distintos puntos de la ciudad de Panamá.https://t.co/Jv0CT2FvT1 pic.twitter.com/0C0Ym5FhFy — La Prensa Panamá (@prensacom) August 10, 2026

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Las personas se situaron fuera de las edificaciones durante un rato, una medida respaldada por las autoridades de socorro, que pidieron mantener la calma y regresar a las estructuras siempre que no presentaran afectaciones.

El Ministerio de Salud del vecino país informó que no sufrieron afectaciones las instalaciones sanitarias en Darién, que fueron evacuadas preventivamente para someterlas a evaluaciones, tras lo cual se retomaron las actividades con normalidad.

El Ministerio de Educación de Panamá ordenó activar los protocolos de seguridad establecidos para eventos sísmicos en las escuelas, de las que no ha habido reportes de ningún evento.

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Pasada cerca de una hora del terremoto no se habían reportado en Panamá daños materiales ni a personas por el terremoto, de acuerdo con las autoridades competentes.