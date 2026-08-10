Julio de 2026 fue el mes más cálido de los registros en España, empatado con el de 2022

Julio de 2026 fue el mes más cálido desde el inicio de los registros en España, en 1961, empatado con el mes de julio de 2022, según un informe publicado este lunes por la Agencia Estatal de Meteorología española (Aemet).

"Con una temperatura media de 25,7 °C (2,6 °C por encima de lo normal) fue, empatado con julio de 2022, el mes más cálido de toda la serie histórica, no solo comparándolo con el resto de los julios, sino con todos los meses del año", resaltó Aemet en su nota.

De los diez meses de julio más cálidos de la serie, "ocho han ocurrido en este siglo XXI", agregó.

Marcado por varios graves incendios, fue mes de julio más seco desde el inicio de la serie histórica en 1961, con "un 26% del valor normal" de precipitaciones, agregó Aemet.



España padeció un complejo mes de julio con diferentes fuegos que obligaron a desalojar a miles de personas, especialmente en el centro del país.

El incendio de Burgohondo, en Ávila, que quemó alrededor de 50.000 hectáreas a finales de mes, se considera el más grande de la historia reciente de España.

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Antes, a inicios de julio, otro voraz fuego causó 14 fallecidos en la provincia andaluza de Almería (sur).

Desde principios de año, casi 245.000 hectáreas ardieron ya en España, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), después de que el año 2025 concluyera con 393.000 hectáreas quemadas, el peor balance anual de su historia reciente.

En primera línea del calentamiento global, España sufrió en los últimos años olas de calor cada vez más prolongadas y frecuentes, con temperaturas superiores a los 40 °C, lo que crea condiciones propicias para incendios devastadores.

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Igualmente, Europa occidental "experimentó su período de junio-julio más caluroso jamás registrado", en un contexto de olas de calor repetidas, sequía generalizada e incendios devastadores, según anunció el lunes el servicio europeo sobre cambio climático Copernicus.

A escala mundial, los océanos también alcanzaron en julio de 2026 los niveles de calor "más elevados jamás registrados para este mes", de 20,96 ºC, alimentados por el fenómeno de El Niño y el calentamiento climático provocado por la actividad humana.