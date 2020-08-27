Las imágenes, captadas por otro conductor y difundidas rápidamente en redes sociales, mostraban a dos personas manteniendo relaciones íntimas dentro de un vehículo que continuaba en movimiento, una conducta que despertó todo tipo de reacciones y llamó la atención de las autoridades de tránsito.Los hechos ocurrieron en la autopista A-7, a la altura de Marbella, en España. En el video se observa que la pareja viajaba en un automóvil alquilado y, según la investigación adelantada por la Guardia Civil, uno de los involucrados permanecía al volante mientras ocurría la escena, una situación que representó un riesgo para la seguridad vial de quienes transitaban por esa carretera.Tras la viralización de las imágenes, el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Málaga inició una investigación para identificar el vehículo y a sus ocupantes. Luego de varias averiguaciones, los agentes lograron ubicar el automóvil y notificar a ambos turistas sobre las infracciones que habían cometido durante el recorrido.De acuerdo con la información entregada por las autoridades, la pareja fue sancionada por conducción negligente y por circular sin el cinturón de seguridad, dos faltas contempladas en el Reglamento General de Circulación español. Al tratarse de ciudadanos extranjeros que se encontraban de vacaciones, ambos tuvieron que cancelar las multas de forma inmediata, tal como establece el procedimiento para este tipo de casos.La Guardia Civil destacó que el esclarecimiento de lo sucedido fue posible gracias a la colaboración de un ciudadano que registró el hecho y compartió el material con las autoridades. Según la institución, este tipo de denuncias se ha vuelto cada vez más frecuente y ha permitido detectar conductas peligrosas que ponen en riesgo la vida de conductores, pasajeros y demás usuarios de las vías.Aunque el video acumuló miles de reproducciones y comentarios en redes sociales, la Guardia Civil insistió en que el verdadero problema fue el riesgo generado por la conducta de la pareja. Explicó que cualquier acción que distraiga al conductor o reduzca su capacidad de reacción puede derivar en un accidente con consecuencias graves.Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a respetar las normas de tránsito y evitar comportamientos que comprometan la seguridad en las carreteras, recordando que las imprudencias al volante pueden acarrear sanciones económicas y poner en peligro la vida de otras personas.