Cancillería se pronuncia por caso Benedetti: “Condenamos cualquier tipo de agresión”

A través de un comunicado, la Cancillería se pronunció sobre el reciente escándalo que involucra al embajador de Colombia ante la FAO, Armando Benedetti, quien confirmó que la justicia en España ya tiene el caso en su poder. Los hechos puntuales a los que se refiere tienen relación a una presunta agresión verbal del funcionario a su esposa, Adelina Guerrero, en un apartamento de Madrid.

La Cancillería anunció que actuará "conforme a la ley" ante las denuncias contra el embajador Benedetti y es que, cabe recordar, Blu Radio conoció que, según los informes iniciales de la Policía de Madrid, la situación pudo haber escalado a una agresión física; testigos presentes impidieron que esto ocurriera.

“La Cancillería repudia y condena cualquier tipo de agresión o violencia contra la integridad de las mujeres. Sobre la información pública que involucra al embajador de Colombia ante la FAO, Armando Benedetti, el Ministerio de Relaciones Exteriores se permite informar que: Hemos sido notificados de la situación por parte de nuestra Embajada en España. La Cancillería ha activado los mecanismos oficiales para conocer lo sucedido e iniciar el protocolo correspondiente”, dice el comunicado.

Además, indicaron que el caso ya está en conocimiento la oficina de control interno disciplinario y, cuando tengan resultados, actuaran “conforme a la ley”.

A través de su cuenta de X, Benedetti respondió negando las acusaciones en su contra. De acuerdo con el embajador, las versiones que hasta ahora se conocen “no se ajustan” a lo ocurrido en España. En la misma publicación también contó que está en un proceso de divorcio con Guerrero.

“Lo que se ha dicho sobre una supuesta agresión no es cierto y no se ajusta al hecho en España. La verdad se demostrará en el tribunal español. En este momento me encuentro en medio de un proceso de divorcio que responde a la esfera privada y familiar y, por el bien de mis hijos, seré prudente”, señaló.

El que también se pronunció al respecto fue el senador Iván Cepeda, quien expresó que cualquier persona del entorno político, “si es requerido por la justicia, debe responder a la mayor brevedad posible y dar las explicaciones que se requieran”.