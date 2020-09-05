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Blu Radio  / Violencia intrafamiliar

Violencia intrafamiliar

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A prisión presunto responsable de violencia intrafamiliar en Bucaramanga

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El 84% de los asesinatos de mujeres en Atlántico ha sido bajo modalidad de sicariato

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Ordenan captura contra concejal de Barranquilla; fue denunciado por violencia intrafamiliar

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