Mi pareja, mi espejo: ¿por qué elegimos a alguien que nos lastima y humilla?

¿Cómo nuestra pareja puede reflejar aspectos no identificados de nuestra propia personalidad? Esto, sin duda, son acciones que se repiten en muchas relaciones, pero que pocas personas perciben porque son conductas cotidianas que se pasan por alto. Al respecto habló a detalle la pedagoga con especialidad en sanación emocional y espiritual, Erika Gil. En diálogo con En Blu Jeans, contó que, todo, es un reflejo o un espejo del interior de cada individuo.

"En realidad todo es un reflejo, todo es un espejo de nuestro propio interior, pero en este caso, la pareja con mayor razón. ¿Por qué? Porque a la familia se supone que no la elegimos, por cualquier razón, pero se supone que a la pareja sí la elegimos. Entonces, cómo es posible que de repente una persona dice: yo por qué elegí a esta persona que está junto a mí, que me agrede, me traiciona, que me humilla, etcétera; es bien sencillo y muy difícil de explicar al mismo tiempo. En realidad, si tú tienes información en tu interior que te va a hacer atraer a una persona que te lastime, pues es por eso, por la información interna que ya traes aquí. Hablamos de heridas de infancia o como se conoce ahora, heridas del alma", explicó.

Por eso, la experta mencionó que es muy importante poner limites y no permitir conductas que puedan llegar a ser repetitivas. Según dijo, a lo mejor la pareja puede llegar a hacer esto una vez, como faltar al respeto, pero es ahí cuando se debe decir, sin dudar: "Esta fue la primera y la última". En ese sentido precisó que para tener una relación insana o tóxica se necesitan dos, pues no solo basta con uno.

Traiciones de la pareja y traiciones asimismo



"Esa traición es muy sutil. Por ejemplo, a lo mejor se nos olvidó que teníamos sueños, ilusiones y dejamos todo. Como por ejemplo, pasa mucho a las mujeres latinoamericanas que dicen no, es que primero a mis hijos, primero mi hogar y entonces después me pongo al último. Bueno, es una forma de traicionarte, porque al fin y al cabo, tú también eres ser humano, también tenías tus sueños, tus ilusiones y dónde quedaron. Entonces, cuando llegó esta persona a hacer esa reflexión, comienza a indagar y sí, es cierto, yo soñaba con hacer esto, yo quería hacer aquello, pero nunca lo hice y me dejé al final. Entonces, la verdad, me perdí. Ya no sé quién soy y como no sabes quién eres, quién te lo v a recordar, pues la pareja", aseveró Gil.

Publicidad

Recalcó que por eso es vital encontrar una pareja que más que cosas negativas, sea una especie de maestro y no uno "tormentoso", sino uno bondadoso, que sea aquella persona que ayude a crecer y trabaja "hombro con hombro". Que si un día se requiere dela apoyo o de ayuda, se pueda acudir a esta.