Armando Benedetti confirma que justicia española decidirá su caso “íntimo y familiar”

Armando Benedetti,embajador de Colombia ante la FAO, confirmó en redes sociales que será la justicia española la encargada de dilucidar los detalles de su caso personal. Esto luego de queBlu Radio revelara que su esposa lo denunció por un caso de violencia y maltrato.

"Lo que se ha dicho sobre una supuesta agresión NO es cierto y NO se ajusta al hecho en España. La verdad se demostrará en el tribunal español. En este momento me encuentro en medio de un proceso de divorcio que responde a la esfera privada y familiar y, por el bien de mis hijos, seré prudente", escribió Benedetti en su cuenta de X.

Los hechos se remontan al pasado domingo 30 de junio, cuando se reportó un incidente en un apartamento de una residencia privada en Madrid, España. Según informes iniciales de la policía madrileña, se mencionó una agresión verbal que pudo haber escalado a una agresión física, aunque la intervención de testigos impidió que esto ocurriera.

Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Blu Radio, reveló en Mañanas Blu que la policía respondió al llamado por un incidente que podría ser catalogado como violencia de género bajo la legislación española. Armando Benedetti invocó su inmunidad diplomática como embajador de Colombia ante la FAO para evitar ser detenido por las autoridades locales, confirmado por la representación diplomática de Colombia en Madrid.

No obstante, la policía española inició una investigación debido a la denuncia presentada por su esposa ante una unidad especializada en casos de violencia de género. Tanto la Cancillería como la Presidencia de la República fueron informadas del incidente a través de los canales diplomáticos correspondientes.

En Mañanas Blu, la periodista María Camila Orozco, recordó algunos mensajes publicados por Adelina Guerrero, esposa de Benedetti, quien, al parecer daban cuenta de los constantes maltratos a la que habría sido sometida.

“Cuando alguien te quiere, no te pega, no te grita, no te cela, no te maltrata, no te humilla”, decía uno de los mensajes publicados en X.

