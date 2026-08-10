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Terremoto en Colombia: Tres muertos y al menos cien personas desaparecidos en Manizales

El terremoto de magnitud 7,4 provocó el colapso de estructuras en Manizales, donde organismos de socorro iniciaron labores de búsqueda tras reportes de muertos y desaparecidos.

Daños en Manizales tras el terremoto.
Daños en Manizales tras el terremoto. Foto AFP.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de ago, 2026

Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió este lunes a Colombia y dejó a Manizales entre las ciudades con mayores afectaciones. En la capital de Caldas, inicialmente se reportan tres personas muertas y al menos un centenar de personas desaparecidas, mientras los organismos de socorro comenzaron las labores de búsqueda en diferentes sectores de la ciudad.

La emergencia se concentró especialmente en las zonas de El Cable y el centro de Manizales, donde varios edificios habrían colapsado y otras estructuras quedaron completamente destruidas.

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“Todos los organismos de socorro de la ciudad ya están activos. En este momento están iniciando labores de búsqueda porque varios edificios en las zonas del Cable y la zona céntrica de la capital caldense colapsaron y otros quedaron completamente destruidos”, reportó el periodista Cristian Zuluaga.

¿Qué otras afectaciones deja hasta el momento el terremoto?

La emergencia también provocó afectaciones en varios aeropuertos. Durante la transmisión se informó del cierre de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cali, Cartago y Buenaventura.

También se registraron problemas en diferentes carreteras. En el corredor de La Línea, uno de los principales pasos viales del país, se reportó tránsito restringido y caída de árboles.

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Ante la magnitud de la emergencia, Bogotá anunció el envío de 100 rescatistas hacia las ciudades más afectadas, acompañados de equipos para apoyar las labores de remoción de escombros.

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