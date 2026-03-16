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Blu Radio  / Mundo  / Israel inicia nueva oleada de ataques en Irán: dice que destruyó el avión de Alí Jameneí

Israel inicia nueva oleada de ataques en Irán: dice que destruyó el avión de Alí Jameneí

Según Israel, la aeronave la usaba el antiguo líder supremo iraní, así como otros altos funcionarios y personal militar de Irán

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EFE
Por: EFE
|
Actualizado: 16 de mar, 2026

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