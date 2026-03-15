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Blu Radio  / Mundo  / Al menos 10 muertos por nuevos bombardeos de Israel en el sur del Líbano

Al menos 10 muertos por nuevos bombardeos de Israel en el sur del Líbano

Los ataques de las FDI empezaron después de que el grupo chií Hizbulá, respaldado por Irán, atacara el norte de Israel como represalia a su ofensiva contra Teherán.

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