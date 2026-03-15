Escalada en Medio Oriente: ataque de EEUU a isla petrolera iraní reaviva tensión sobre los ayatolás

La situación en Medio Oriente se ha intensificado tras la reciente escalada bélica que, según reportes, deja cerca de 100 fallecidos en Irán y más de 800 en Beirut.

En medio de este escenario, Estados Unidos ejecutó un ataque contra la isla de Hark, un enclave estratégico por donde circula cerca del 90 % del petróleo iraní, una acción que incrementa la presión económica y militar sobre Teherán.

El nuevo episodio del conflicto vuelve a poner en el centro del debate la estabilidad del régimen de los ayatolás y la posibilidad de cambios en el sistema político iraní.

Para la experta Margarita Cadavid, de la Universidad Militar, la actual ofensiva se inscribe en una estrategia más amplia de reconfiguración regional. Según explicó en entrevista con Sala de Prensa Blu, el objetivo estaría relacionado con los intereses de seguridad de Israel y con los objetivos políticos de Estados Unidos.

Cadavid señaló que, tras meses de protestas internas en Irán —en las que por primera vez sectores de la población exigieron abiertamente el fin del sistema teocrático— algunos actores internacionales habrían interpretado ese escenario como una oportunidad para debilitar al régimen.



En ese contexto, la analista advirtió que existe una lectura política según la cual las potencias occidentales “quisieron darle, como se diría coloquialmente, el último empujoncito al régimen de los ayatolás para acabarlo”.

Sin embargo, también subraya que la estructura institucional iraní es fuerte y está diseñada para resistir eventuales cambios de liderazgo, especialmente por la figura del Líder Supremo, que concentra amplios poderes dentro del sistema político.

Uno de los factores centrales de la tensión sigue siendo el programa nuclear iraní. Aunque existen dudas sobre la capacidad actual del país para fabricar un arma nuclear tras los bombardeos a sus centrales en 2025, el desarrollo atómico continúa siendo la principal “carta” utilizada para justificar acciones militares.

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Cadavid explica que, desde la perspectiva de Israel, esta posibilidad representa una amenaza existencial, lo que incluso abre la puerta a un eventual escenario de intervención terrestre.

La experta también advierte sobre los riesgos de una desestabilización mayor en Irán. Según señala, la instrumentalización de minorías étnicas podría fragmentar el país y generar un escenario similar al de otros Estados fallidos. “Estaríamos frente a un escenario donde un estado iraní… sería un estado como en este momento lo es Libia”, afirma.

A esto se suma el impacto geopolítico que tendría una crisis profunda en Irán, país que controla el estratégico estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20 % del petróleo que se comercializa en el mundo.

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Mientras tanto, desde la Guardia Revolucionaria iraní advierten que la confrontación podría prolongarse. Según han señalado, “esta guerra no se va a acabar cuando Estados Unidos quiera sino cuando ellos quieran”, en medio de una creciente tensión regional que podría involucrar a otros actores, como Turquía.