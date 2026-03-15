En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Pasaportes
Juan Daniel Oviedo
Guerra en Irán
Elecciones presidenciales 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Escalada en Medio Oriente: ataque de EEUU a isla petrolera iraní reaviva tensión sobre los ayatolás

Escalada en Medio Oriente: ataque de EEUU a isla petrolera iraní reaviva tensión sobre los ayatolás

El nuevo episodio del conflicto vuelve a poner en el centro del debate la estabilidad del régimen de los ayatolás y la posibilidad de cambios en el sistema político iraní.

Publicidad

Publicidad

Publicidad