“Irán quiere ser la gran potencia del Medio Oriente”: alerta por guerra que se expande

El conflicto en Medio Oriente sigue escalando y ya no se percibe como una intervención breve, sino como una guerra con impacto regional y global. Así lo explicó la analista internacional Teresita Aya en entrevista con El Radar este sábado 21 de marzo de 2026, donde analizó el alcance de la confrontación que involucra a Irán, Estados Unidos e Israel.

Lejos de una salida rápida, el panorama apunta a un conflicto prolongado. Aya fue clara: “no se ve la voluntad de sentarse a negociar”, lo que reduce las posibilidades de una solución en el corto plazo y aumenta la incertidumbre internacional.



Guerra en Medio Oriente se convierte en disputa regional

Uno de los puntos clave del análisis es que la guerra dejó de ser un enfrentamiento directo para convertirse en una disputa por el control regional. “Irán quiere ser la gran potencia, el país que domina en el Medio Oriente”, afirmó Aya, marcando el trasfondo estratégico del conflicto.

Según explicó, esa ambición lo enfrenta directamente con potencias como Arabia Saudita, en medio de tensiones históricas, religiosas y políticas. Esto ha llevado a ataques contra infraestructuras energéticas en países como Qatar y Kuwait, ampliando el alcance de la guerra.

Además, la capacidad militar iraní refuerza ese escenario. “Pueden producir cerca de 12.000 drones por mes”, señaló, lo que evidencia que el país está preparado para sostener el conflicto en el tiempo.



Irán confirma el alto el fuego en guerra con Israel Foto: AFP

El petróleo y el gas, en el centro del conflicto global

El impacto más inmediato se siente en el mercado energético. El estrecho de Ormuz, por donde pasa cerca del 20% del petróleo y gas del mundo, se ha convertido en un punto crítico.

Aya explicó el efecto directo en los precios: “si yo le quito 20 barriles a esos 100, lo único que puedo hacer es subir el precio”. Esa reducción en la oferta ha disparado los costos del crudo, afectando economías en todo el mundo.

Publicidad

La situación se agrava por las amenazas cumplidas de Irán sobre el control del paso marítimo. Ataques a tanqueros y el uso de drones y minas han elevado el riesgo en la zona, generando preocupación en mercados internacionales.



Un nuevo orden mundial en construcción

Para la analista, este conflicto refleja un cambio más profundo en la geopolítica global. “Estamos en un mundo donde las reglas de juego cambiaron”, afirmó, al señalar que ya no rigen las dinámicas tradicionales.

Actores como China y Rusia observan el desarrollo del conflicto con intereses estratégicos, especialmente en materia energética.

En ese contexto, Aya advierte que el mundo enfrenta un escenario más inestable: múltiples tensiones simultáneas, disputas por recursos y un orden internacional que aún no encuentra un nuevo equilibrio.