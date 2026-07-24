Asesinato de María Camila Potosí, ¿quién es la mujer que la traslada en la moto?

La mujer que aparece en las cámaras de seguridad transportando en motocicleta a María Camila Potosí, la joven de 21 años y con ocho meses de embarazo que posteriormente fue hallada asesinada en Cali, se ha convertido en una de las piezas clave dentro de la investigación que adelantan la Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana.

Se trata de una mujer identificada preliminarmente como Yulieth, quien, según la información conocida por las autoridades, fue la última persona que estuvo con la víctima antes de su desaparición el pasado 16 de julio. Aunque su nombre ha cobrado relevancia en las últimas horas, las autoridades insisten en que aún no existe una decisión judicial en su contra y que su situación hace parte de una investigación que continúa en desarrollo.

El caso ha conmocionado al país por la brutalidad del crimen y por la hipótesis de que el asesinato habría tenido como objetivo apoderarse de la bebé que María Camila esperaba, una versión que aún permanece bajo análisis de Medicina Legal.

La última persona que estuvo con María Camila

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que María Camila abordó una motocicleta conducida por Yulieth Angulo en un sector del sur de Cali. Desde ese instante no volvió a ser vista con vida.



Cuatro días después, el cuerpo de la joven fue encontrado cerca de un río, en el corregimiento de La Buitrera, con múltiples heridas de arma cortopunzante y aparentes signos de violencia.

En un video quedó registrado el momento de la desaparición de María Camila Potosó Foto suministrada

Mientras tanto, la familia sostiene que la bebé fue extraída del vientre de la víctima y permanece desaparecida, aunque esta información aún no ha sido confirmada oficialmente por Medicina Legal.

¿Quién es Juliette?

Aunque en redes sociales han circulado múltiples versiones sobre la mujer que transportó a María Camila, las autoridades han pedido prudencia mientras avanza la investigación.

Publicidad

Durante una entrevista con Blu Radio, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, explicó que, según la información preliminar, ambas mujeres se conocían desde tiempo atrás.

"Tenemos entendido que sí se conocían y que se habían conocido, aparentemente, a través de un programa de madres gestantes. Esa es la información que continuamos construyendo y que pronto podremos dar completa a la opinión pública", afirmó el mandatario.Este posible vínculo es una de las líneas que analizan los investigadores para establecer cómo se produjo el encuentro entre ambas mujeres el día de la desaparición.

¿Está capturada?

Uno de los interrogantes que más se ha repetido desde que se conoció el caso tiene que ver con la situación judicial de Yulieth Angulo. El alcalde aclaró que, hasta el momento de la entrevista, no existía una captura oficial.

Publicidad

"La información que me dieron esta mañana es que está en calidad de interrogatorio en este momento", explicó Eder. El mandatario agregó que varias personas consideradas de interés están siendo escuchadas por la Fiscalía, pero evitó pronunciarse sobre posibles responsabilidades penales.

La investigación apunta a más personas

Para las autoridades, las circunstancias del crimen hacen pensar que no se trató de un hecho cometido por una sola persona. "Esto no es un delito que comete una sola persona. Esto tiene que haber una red de personas y estamos trabajando con mucho cuidado para poder dar con todos", aseguró el alcalde. La Fiscalía continúa recopilando evidencia técnica, testimonios y registros de cámaras de seguridad para establecer la participación de cada una de las personas vinculadas al caso.

Alcaldía aumenta la recompensa

En medio de las labores investigativas, la Alcaldía de Cali incrementó a 200 millones de pesos la recompensa por información que permita capturar a los responsables o encontrar a la bebé.

"Estamos apoyando con 200 millones de pesos por información que nos permita dar con los responsables o inclusive hallar a la bebé", anunció Alejandro Eder.El mandatario señaló que la administración distrital trabaja de manera articulada con la Fiscalía y la Policía Metropolitana para acelerar el esclarecimiento del caso.

Alcaldía de Cali

Medicina Legal aún no confirma qué ocurrió con la bebé

Uno de los puntos más sensibles del proceso continúa siendo determinar qué ocurrió con el embarazo de María Camila. Eder indicó que las autoridades aún esperan el dictamen oficial.

"No tenemos plena información hasta que Medicina Legal nos confirme cuál fue la situación real. Pero no queremos esperar para actuar", manifestó.En caso de encontrarse una menor relacionada con el caso, las autoridades realizarán pruebas de ADN para establecer plenamente su identidad.

Un caso que mantiene en vilo a Cali

El asesinato de María Camila Potosí ha generado una profunda conmoción en Cali. Mientras familiares y ciudadanos exigen justicia y la pronta aparición de la bebé, las autoridades mantienen como pieza fundamental de la investigación a la mujer que la acompañó en motocicleta el día de su desaparición.

Publicidad

Aunque Yulieth permanece en el centro de las indagaciones, la Fiscalía insiste en que la investigación sigue abierta y que cualquier determinación deberá estar respaldada por pruebas contundentes. Por ahora, las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para aportar información que permita esclarecer un crimen que ha estremecido al país y establecer quiénes participaron en el asesinato de la joven madre.