Policía levanta bloqueos de transportadores en Cali por orden del alcalde Alejandro Eder

Desde las primeras horas de este jueves 21 de mayo, la movilidad en Cali se ha visto gravemente afectada por una serie de bloqueos protagonizados por conductores de servicio público. La protesta, en la que participan transportadores de más de diez empresas, mantiene cerrados varios puntos estratégicos de la capital vallecaucana.

Los manifestantes expresan su inconformidad frente a problemáticas como el incremento del transporte informal o piratería, la falta de renovación del parque automotor y la incertidumbre sobre la continuidad de las rutas tradicionales, factores que, aseguran, afectan directamente su sustento económico.

Ante la situación, el alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, se pronunció en las últimas horas e indicó que la fuerza pública ya está actuando para restablecer el orden. Según el mandatario, se han dado instrucciones para iniciar el retiro de los buses que bloquean importantes vías.

“Quiero ser muy claro en que nosotros no vamos a permitir ni negociar ni dialogar bajo una amenaza de las vías. De hecho, rechazo por completo el malestar que están generando a la ciudadanía. ¿Cuántas madres no se están quedando sin transporte en este momento para llevar a sus hijos enfermos? ¿Cuántas no pueden llevarlos al médico? ¿Cuántos jóvenes no han podido ir al estudio o al trabajo por la irresponsabilidad de estos transportadores?”, afirmó el alcalde.



Eder también aseguró que la administración municipal ha mantenido abiertos los canales de diálogo con el gremio transportador durante los últimos días. En ese sentido, reiteró el llamado a los manifestantes para que levanten de manera inmediata los bloqueos en las entradas y salidas de la ciudad, con el fin de evitar mayores afectaciones a la ciudadanía.

Por su parte, desde el Puesto de Mando Unificado, el mandatario anunció que a partir de las 2:00 p.m. el sistema MIO opera con tarifa 0 para facilitar el desplazamiento de los caleños. Los usuarios deben hacer la validación en las taquilleras con su tarjeta, pero no se les hará el cobro del pasaje.