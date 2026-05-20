"No sea racista": Cepeda a Uribe por llamarlo ‘apache solapado’

El senador y candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, le respondió al expresidente Álvaro Uribe su pronunciamiento en el que calificó a Cepeda como un “apache solapado escondido en el eslogan de la paz”.

Uribe hizo este pronunciamiento después de suspender su agenda en Medellín por regresar a las inmediaciones de su casa, donde se estaba desarrollando una protesta.

“Significa que es un racista. Uribe muestra con eso al país su verdadera naturaleza. Yo no me siento ni agraviado ni insultado por ser parte de un pueblo en el cual hay una multipluralidad de razas y de etnias y de pueblos”, dice Cepeda.

El expresidente Uribe ha dicho que, supuestamente, algunas de las personas presentes en inmediaciones de su vivienda habrían conversado con Cepeda.



“Mi candidata a la vicepresidencia, con orgullo lo digo, es una lideresa indígena. Así que expresidente Uribe, no sea racista”, agregó el senador Cepeda.