Presidente Petro atribuyó a disidencias de las Farc atentado al senador Alexander López en Cauca

El senador vallecaucano Alexander López Maya denunció que fue víctima de un presunto intento de secuestro y de un ataque armado mientras se movilizaba por la vía entre Popayán y Cali.

Según relató el congresista a Blu Radio, hombres armados, que serían presuntos disidentes de las Farc, dispararon ráfagas de fusil contra una de las camionetas blindadas que hacía parte de su esquema de seguridad.

López aseguró que logró salir ileso debido a que en ese momento no se encontraba en el vehículo atacado, sino que viajaba en otra camioneta perteneciente al esquema de protección del senador Kevin Gómez.

Tras lo ocurrido, el congresista continuó su desplazamiento hacia la ciudad de Cali, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar a los responsables.



El hecho generó reacciones inmediatas desde el Gobierno nacional. El presidente Gustavo Petro se pronunció durante el encuentro de Jóvenes en Paz y rechazó lo sucedido con el senador.

“Acaban de intentar secuestrar al senador Alexander López. Espero noticias de la policía más más analíticas, porque hasta ahora suceden los hechos”, expresó el mandatario.

Sin embargo, en su cuenta de X, el presidente reveló que el lugar del ataque estaría ubicado a un kilómetro de donde se registró el atentado con explosivos en el que murieron 21 personas.

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"El carro blindado del senador Alexander López fue rafageado por fusiles disparados por el grupo armado del narcotráfico dirigido por 'Iván Mordisco' y 'Marlon'.

El senador, por seguridad, cambió de carro desde el comienzo de su trayecto y se movilizaba un poco más adelante.

El carro del alcalde de Santander de Quilichao también fue atacado y ambos habían salido del mismo punto", escribió el presidente.

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El jefe de Estado también advirtió sobre los riesgos que representa la violencia política y la estigmatización en el país, insistiendo en la necesidad de proteger la vida de los líderes políticos.

Además, señaló que la vía Panamericana debe ser vigilada de manera permanente y con capacidad de respuesta ante posibles ataques con drones.