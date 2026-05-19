Murió la cantautora Totó La Momposina a los 85 años

Luto en la música colombiana este martes, 19 de mayo, tras conocerse la muerte de la cantautora Totó La Momposina a sus 85 años en México. Conocida a nivel internacional por su amor por los ritmos folclóricos a través de la cumbia, porro, mapalé y bullerengues, potenciando el Pacífico y el Caribe.

“A la eterna maestra que recorrió el mundo entero a ritmo de cumbias, porros, mapalés y bullerengues nacidos en el corazón de nuestra tierra. A la eterna momposina que habló de la música tradicional del Caribe, la potenció y la enriqueció durante décadas para escribir un capítulo entero de la historia cultural de nuestro país”, expresó el Ministerio de Cultura, a través de X.

De acuerdo con el relato de su hijo, Marco Vinicio, a Mañanas Blu, la cantante atravesaba desde finales del año pasado un proceso degenerativo progresivo que afectó seriamente su condición física. “Desde octubre o noviembre empezó un deterioro significativo que la llevó a estar en una cama y con cuidados paliativos en los últimos cuatro o cinco meses”, explicó.

Marco Vinicio aseguró que la artista murió de manera tranquila y rodeada del cariño de sus seres queridos. “Ella murió tranquila. Para nosotros es un descanso, porque una mujer como ella, con tanta vitalidad y tanta energía, ya no respondía físicamente”, afirmó.



El hijo de la intérprete destacó que el legado de Totó trasciende la música y se convirtió en un símbolo de la identidad cultural colombiana en el mundo. “Cuando estaba en un escenario no era ella la artista, sino Colombia presente en los escenarios”, dijo durante la entrevista.

También recordó que la artista siempre rechazó el protagonismo personal y defendió el valor de las tradiciones populares. “Ella decía: ‘Yo no soy la estrella, la estrella es la música colombiana’”, relató.

Una vida dedicada al folclor colombiano

Totó La Momposina, nacida como Sonia Bazanta Vides, dedicó gran parte de su vida a rescatar y difundir las músicas tradicionales afroindígenas y campesinas de Colombia. Su carrera artística la llevó a escenarios internacionales y la convirtió en referente mundial del folclor latinoamericano.

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Su hijo recordó que el reconocimiento internacional de la artista comenzó mucho antes de su vínculo con el sello Putumayo Records. Según explicó, la cantante ya había iniciado giras y presentaciones fuera del país desde sus primeros años de carrera.

“Ella empezó a salir fuera de Colombia prácticamente desde sus inicios. Donde realmente empieza a ser reconocida internacionalmente es mucho antes de Putumayo”, señaló.

Durante décadas, Totó La Momposina llevó ritmos como la cumbia, el bullerengue, la tambora y el mapalé a importantes festivales y escenarios del mundo, convirtiéndose en una figura clave para la preservación de las raíces musicales colombianas.

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Duelo en la cultura colombiana

La noticia de su fallecimiento generó reacciones inmediatas en distintos sectores culturales y musicales del país, donde artistas, gestores culturales y seguidores comenzaron a rendir homenaje a quien fue una de las voces más representativas del patrimonio sonoro colombiano.

La muerte de Totó La Momposina marca el final de una era para la música tradicional colombiana, pero deja un legado invaluable que seguirá vivo en generaciones de músicos y amantes del folclor.