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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Copa Mundial de la FIFA 2026  / Ancelotti confirma convocados de Brasil al Mundial: decisión clave con Neymar

Ancelotti confirma convocados de Brasil al Mundial: decisión clave con Neymar

El astro brasileño no ha vivido su mejor temporada con el Santos por cuenta de las lesiones. Sin embargo, siempre ha estado en el radar del seleccionador italiano.

Carlo Ancelotti no convocó a Neymar_AFP.jpg
Por: EFE
|
Actualizado: 18 de may, 2026

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, anunció este lunes la lista de 26 futbolistas para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en la que incluyó a Neymar, que no juega con la Canarinha desde octubre de 2023.

Neymar, selección de Brasil

Todos los convocados de Brasil para la Copa del Mundo

La lista de 26 convocados para el Mundial, que se disputará a partir del próximo mes en Estados Unidos, México y Canadá, fue anunciada por el seleccionador brasileño, el italiano Carlo Ancelotti, en una concurrida y vistosa ceremonia en el futurista Museo do Amanha, en Río de Janeiro, ante 700 periodistas de 14 países.

convocados brasil al mundial 2026 por carlo ancelotti.jfif

La inclusión de Neymar en la lista fue una sorpresa debido a que el atacante del Santos nunca fue convocado para la selección desde que Ancelotti asumió el comando de la Canarinha, hace exactamente un año.

El entrenador italiano siempre aclaró que solo convocaría a futbolistas al 100 % de sus condiciones físicas, algo que Neymar no había conseguido desde su llegada al Santos el año pasado y tras superar una serie de graves lesiones en la rodilla.

Los ausentes

Los grandes ausentes en la lista y que se perderán el Mundial por graves lesiones tras haberse ganado la confianza de Ancelotti son los atacantes Estêvão (Chelsea) y Rodrygo (Real Madrid), y el defensor Éder Militão (Real Madrid).

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