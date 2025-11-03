En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Plan retorno
Jaime Esteban Moreno
Trump y Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / El consejo de Ancelotti a Vinicius por su reacción tras el clásico contra el Barcelona

El consejo de Ancelotti a Vinicius por su reacción tras el clásico contra el Barcelona

Vinícius causó una polémica por protestar airadamente y proferir insultos tras ser sustituido en la segunda parte del Real Madrid-Barcelona.

Carlo Ancelotti, entrenador de la Selección de Brasil
Carlo Ancelotti, entrenador de la Selección de Brasil
Foto: CBF
Por: EFE
|
Actualizado: 3 de nov, 2025

Carlo Ancelotti reveló este lunes que habló con Vinícius Júnior y le dio consejos tras su reacción airada en el clásico entre Real Madrid y Barcelona de la liga española.

Ancelotti afirmó que le dijo a Vinícius que había cometido un error, y consideró que el asunto está "resuelto" tras las disculpas del delantero del Real Madrid.

"Hablé con Vinícius del tema, de la reacción. Le he dicho lo que pensaba, que cometió un error. Él lo entendió. Pidió disculpas, creo que está resuelto", dijo Ancelotti en la rueda de prensa en Río de Janeiro en la que anunció los convocados para los próximos amistosos de la Canarinha.

El preparador italiano, que también dirigió a Vinícius en el Real Madrid, opinó que tras el pedido de disculpas del jugador "no hay problema ni aquí, ni con su club, ni con su entrenador", Xabi Alonso.

Vinícius causó una polémica por protestar airadamente y proferir insultos tras ser sustituido en la segunda parte del Real Madrid-Barcelona.

Vinicius Jr
Vinicius Jr
Foto: AFP

El extremo zanjó la polémica con un pedido público de disculpas en sus redes sociales, en el que pidió perdón al club y a la afición madridista.

Con esas palabras, Ancelotti consideró que la polémica quedó atrás.

Publicidad

"Nada más, es un jugador muy importante para nosotros. Le tenemos mucho cariño", agregó el seleccionador brasileño, que mantiene una muy buena relación con Vinícius.

Tras un partido amistoso disputado en Corea del Sur el mes pasado, Vinícius elogió a Ancelotti y dijo que es el entrenador "que más confianza" le dio en su carrera y con el que jugó mejor.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Carlo Ancelotti

Vinicius Junior

Selección de Brasil

Publicidad

Publicidad

Publicidad