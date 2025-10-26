Real Madrid hizo respetar su casa y venció 2-1 al Barcelona en el clásico español

El estadio Santiago Bernabéu volvió a ser una caldera. En una noche llena de emociones, el Real Madrid derrotó 2-1 al Barcelona en una nueva edición del clásico español, un duelo que tuvo de todo: goles, polémicas, intensidad y hasta momentos de tensión. Con Kylian Mbappé como gran figura, el equipo de Xabi Alonso cortó la racha de victorias del conjunto culé y amplió su ventaja a cinco puntos en la lucha por el liderato de LaLiga.

Desde el pitazo inicial, el partido tuvo ritmo, talento y drama. El Real Madrid fue una avalancha en el primer tiempo, con una presión asfixiante y un ataque que desnudó los errores defensivos del Barcelona. El francés Mbappé brilló con luz propia, liderando cada jugada de peligro y reafirmando por qué es considerado uno de los mejores del mundo.



Mbappé y Bellingham, los motores del triunfo blanco

El primer tanto del compromiso llegó gracias a la conexión entre Jude Bellingham y Mbappé, una dupla que ya se siente natural en el Madrid. Un pase milimétrico del inglés dejó solo al francés, que definió con clase ante Szczesny para abrir el marcador y desatar la locura en el Bernabéu.

El Barcelona intentó reaccionar, pero se topó con un Real Madrid sólido, con una defensa bien plantada y un mediocampo que no regaló espacios. Pese a los intentos de Fermín López, que igualó momentáneamente el marcador tras un error de Güler, el conjunto blanco nunca perdió la compostura. Antes del descanso, una jugada individual de Vinícius terminó con un centro preciso que Militao y Bellingham aprovecharon para sellar el 2-1 definitivo.

El segundo tiempo fue más táctico. Xabi Alonso decidió bajar el ritmo, cerrar líneas y asegurar el resultado. El Barcelona dominó la posesión, pero sin claridad, mientras que Courtois se mostró seguro cuando fue exigido. Incluso, Szczesny, arquero culé, se dio el lujo de atajarle un penalti a Mbappé, en una de las postales más intensas del encuentro.



Bellingham celebra su gol ante Barcelona Foto: AFP

Un clásico con polémicas y emociones hasta el final

El árbitro y el VAR fueron protagonistas secundarios con varios goles anulados por fuera de lugar y una mano polémica dentro del área. Sin embargo, el resultado no cambió: el Real Madrid supo sufrir y ganó con jerarquía.

El Bernabéu celebró un triunfo que sabe a revancha, mientras el Barcelona deberá ajustar piezas antes de que la diferencia en la tabla se haga más grande. Por ahora, el clásico deja una certeza: con Mbappé y Bellingham en estado de gracia, el Madrid tiene un futuro prometedor y un presente brillante.