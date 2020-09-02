En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Abelardo De La Espriella se posesiona como presidente
Cali
Ataque Teruel
Epa Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Selección de Brasil

Selección de Brasil

Vinicius Jr. con su nueva mandibula
Fútbol

Vinícius Jr. sorprende con un radical cambio tras el Mundial: así se ve su nueva mandíbula

Vinícius Júnior
Copa Mundial de la FIFA 2026

La maldición que persigue a Brasil desde que ganó el Mundial de 2002

goles de Noruega.jpg
Copa Mundial de la FIFA 2026

Así fueron los dos goles con los que Noruega eliminó a Brasil y clasificó a cuartos del Mundial

Halland.
Copa Mundial de la FIFA 2026

Con un doblete de Haaland, Noruega elimina a Brasil en octavos del Mundial 2026

Locura de Brasil por el gol que da clasificación a octavos
Copa Mundial de la FIFA 2026

Brasil clasifica a octavos de final: agónico gol de Martinelli al minuto 95 culmina remontada

Brasil y Alemania juegan este lunes por los dieciseisavos de final del Mundial
Copa Mundial de la FIFA 2026

Partidos de fútbol en vivo hoy lunes 29 de junio: horarios y dónde ver el Mundial por TV y online

Vinícius Júnior.
Copa Mundial de la FIFA 2026

Video: Vinícius Júnior rompe en llanto al recordar a su abuela

Colombia gana en México.jpg
Copa Mundial de la FIFA 2026

Cruces de dieciseisavos del Mundial 2026: fechas, partidos y cuándo juega Colombia y Argentina

Brasil gana y avanza de fase en Mundial 2026
Copa Mundial de la FIFA 2026

Brasil golea y se clasifica a 16avos del Mundial 2026: podría enfrentar a 2 grandes selecciones

Neymar en Brasil
Copa Mundial de la FIFA 2026

Neymar vuelve a la selección de Brasil: así fue su debut en el Mundial

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad