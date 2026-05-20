Registrador responde a Petro sobre supuesto fraude: “El software de elecciones no suma votos”

A diez días de las elecciones presidenciales, el registrador nacional, Hernán Penagos, aseguró que el sistema electoral colombiano está plenamente blindado y desestimó las dudas del presidente Gustavo Petro sobre un presunto riesgo de fraude mediante la manipulación del sistema informático.

“El software no suma votos, el software no declara resultados, el software no dice quién es el presidente de Colombia”, enfatizó Penagos en entrevista con Mañanas Blu, aclarando que el proceso del país es eminentemente manual y que las actas físicas son el verdadero soporte de los escrutinios.

¿Por qué no se puede hacer público el código fuente?

El funcionario explicó que el código fuente representa la arquitectura y las líneas de programación del sistema de consolidación de datos. Entregar esta información de manera generalizada, como lo solicita el mandatario, pondría en peligro la estabilidad institucional.



"Ese software y ese código fuente no pueden entregarse a cualquier ciudadano porque eso genera graves riesgos para el proceso electoral: posibilidades de suplantación, de buscar mecanismos para alterarlo y vulnerarlo... Es como entregar la clave de la bóveda de un banco", dijo.

Penagos aclaró que el programa informático pertenece al Estado, fue adquirido hace más de cinco años a la firma Indra, y es operado por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Asimismo, indicó que el próximo 28 de mayo el código será congelado para garantizar que no sufra ninguna modificación antes de los comicios.

Frente a la desconfianza del Ejecutivo, la Registraduría Nacional destacó que la principal auditoría está en manos de la ciudadanía y las campañas. Este 31 de mayo se contará con la participación de 860.000 jurados de votación y se espera la acreditación de más de un millón de testigos electorales.

Publicidad

Los testigos contarán con dos herramientas clave para vigilar el proceso en las 122.000 mesas habilitadas:



Registro fotográfico: Podrán tomarle fotos a los formularios E-14 antes de que sean trasladados.

Reconteo inmediato: Tendrán la facultad de exigir la revisión de los tarjetones si detectan inconsistencias.

El registrador concluyó señalando que los resultados concluyentes se conocerán hacia las 6:00 de la tarde con cerca del 70 % de la votación consolidada, y que los verdaderos riesgos de la jornada están en la compra de votos y la coacción externa, no en los sistemas de la entidad.

Escuche la entrevista completa aquí: