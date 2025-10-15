“La consulta se mantiene como está definida”: registrador nacional

En la tarde de este miércoles, el registrador nacional Hernán Penagos se pronunció ante la incertidumbre política y jurídica que generaron la decisión del CNE de prohibir el uso del logo del Pacto Histórico en su consulta presidencial, la solicitud de los precandidatos de que se reimpriman cerca de 39 millones de tarjetones aclarando que es una consulta partidista y no interpartidista, así como la renuncia de Daniel Quintero a participar en la elección del 26 de octubre.

Para Penagos, en entrevista con el medio Acento Colombia, hasta el momento la organización electoral no ha recibido ninguna notificación por parte del CNE ordenando la reimpresión de los tarjetones o modificación alguna por la renuncia del exalcalde de Medellín.

Tarjetón electoral Pacto Histórico

“Hoy no tenemos ningún elemento, documento u orden del que se pueda decir que es posible suspender o cancelar la consulta. Luego, habrá que esperar de aquí al 26. Por ahora, la consulta va, se mantiene tal y como está definida y tendremos que ver cuáles son los sucesos futuros”, sostuvo Penagos.

El registrador también confirmó que el tarjetón fue aprobado por las fuerzas políticas que integran el Pacto Histórico y que no se ha incurrido en ningún error, como infieren los precandidatos.



Penagos también aseguró que la organización no puede realizar la reimpresión de los tarjetones y que no hay capacidad logística para hacer esos cambios a tan pocos días de la realización del certamen electoral.