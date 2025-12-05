En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Zulma Guzmán
Liga BetPlay
Accidente de Ferrari
Sorteo del Mundial

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Asofondos revela los años que tocaría trabajar de más para lograr una pensión por medida de Gobierno

Asofondos revela los años que tocaría trabajar de más para lograr una pensión por medida de Gobierno

De acuerdo con sus cálculos, mientras hoy una persona necesita ahorrar alrededor de 350 millones de pesos para financiar una renta vitalicia equivalente a un salario mínimo, con la medida el monto ascendería a 450 millones.

Publicidad

Publicidad

Publicidad