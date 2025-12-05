Juan Carlos Pinzón oficializó su intención de participar en consulta de marzo

El exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón oficializó su intención de ir a una consulta interpartidista en marzo con diferentes sectores y candidatos opositores al Gobierno Petro. Pinzón asegura que los dos partidos que avalan su candidatura, Oxígeno y ADA, presentarán ante el Consejo Nacional Electoral la carta de intención para participar en la consulta.

"El objetivo es construir una Gran Coalición Democrática, que defienda el orden, la seguridad, la democracia, las instituciones, y proteja los derechos de nuestras familias. Esta consulta es indispensable. Colombia necesita un candidato fuerte, legítimo, respaldado por la mayoría de los ciudadanos. Un liderazgo capaz de ganar en primera vuelta y de cerrar definitivamente el camino al continuismo y a quienes pretenden imponer en Colombia una narco-régimen que amenaza con destruir nuestro país", dijo Pinzón.

Es importante recordar que esta semana el partido Liberal le ofreció a Héctor Olimpo avalar su candidatura presidencial, en el documento enviado al exgobernador de Sucre el partido señalaba que la idea es participar en la consulta de marzo.

"En el marco de los diálogos adelantados con diversas colectividades para realizar una Consulta Popular Interpartidista en marzo de 2026 —mecanismo democrático que permitirá escoger un candidato único presidencial— el Partido Liberal considera indispensable contar en ese proceso con liderazgos que inspiren confianza, construyan unidad y representen una alternativa renovada para Colombia", decía la carta enviada a Olimpo.



Es importante recordar que en las últimas horas el abogado Abelardo de la Espriella descartó las posibilidad de ir a la consulta de marzo. Por otro lado, Sergio Fajardo, quien aparece de tercero en la intención de voto de la encuesta Invamer, ha descartado alianzas con De la Espriella.

Mientras que desde le Centro Democrático han dicho que es importante ir a la consulta de marzo, incluso, el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha planteado la idea de buscar una alianza desde Fajardo hasta De la Espriella.