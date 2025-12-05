Sintratac sobre riesgo aéreo en Venezuela: “Nos preocupa que una aeronave civil sea derribada”

Daniel Gallo, presidente del Sindicato de los Trabajadores del Transporte Aéreo Colombiano (Sintratac), advirtió en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, que las suspensiones de vuelos hacia y sobre Venezuela adoptadas por varias aerolíneas responden a riesgos reales de seguridad aérea detectados en ese país.

Según explicó, hace más de diez días comenzaron a emitirse advertencias internacionales, entre ellas la de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) y la Agencia de Seguridad de la Aviación de la Unión Europea, que alertaron sobre fallas en comunicaciones, navegación y riesgos derivados de la militarización del espacio aéreo venezolano.

“El control aéreo es autónomo de cada país, pero cuando se anuncian operaciones militares de este tipo, aumenta el riesgo de que un avión comercial civil sea confundido con una aeronave militar”, afirmó.

El presidente de Sintratac aseguró que compañías como Avianca, LATAM, Wingo y Satena han actuado “responsablemente” al suspender rutas directas hacia Maiquetía y al dejar de utilizar el espacio aéreo venezolano en rutas de sobrevuelo.



Las medidas, inicialmente anunciadas para el 4 y 5 de diciembre por problemas de navegación, fueron extendidas hasta el 12 de diciembre, lo que para Gallo confirma que “hay un riesgo latente que debe ser atendido”.



¿Cuándo sería seguro retomar las operaciones?

Para el líder sindical, la decisión no debe depender de anuncios de gobiernos o empresas, sino de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

“Hasta que la OACI no se pronuncie y no se garantice que el espacio aéreo es seguro, no debería contemplarse la reanudación de vuelos”, afirmó.

Consultado sobre si sería irresponsable que aerolíneas venezolanas continúen operando hacia Colombia, Gallo evitó calificarlas, pero aclaró que “ellas se sienten respaldadas por su propio Gobierno” y cuentan con otras condiciones operativas internas.

“Nosotros, como trabajadores colombianos, no vemos garantías claras”, puntualizó.