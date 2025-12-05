“Expedición Antártica”: el documental que revela la riqueza de la fauna en el continente blanco

Por primera vez, un buque construido en astilleros colombianos fue adaptado para cumplir con las exigentes condiciones de navegación polar y de investigación. Gracias a estas modificaciones, logró atravesar con éxito uno de los tramos marítimos más complejos del planeta: el paso Drake, punto que conecta a América del Sur con la Antártica.

Durante 79 días, un equipo periodístico de Caracol Televisión acompañó la décima expedición de la Armada Nacional de Colombia y del Programa Antártico Colombiano, con el propósito de llevar a la audiencia imágenes inéditas de la riqueza en fauna y de las singulares condiciones oceánicas del continente blanco, que hoy representa la reserva de agua dulce más grande del planeta.

Más de 20 proyectos impulsan 12ª Expedición Antártica de Colombia: ARC Simón Bolívar, protagonista Foto: Archivo Programa Antártico Colombiano

La Antártica es actualmente el laboratorio natural más extenso del mundo, un escenario al que apuestan miles de científicos alojados en más de cien bases polares para generar conocimiento.

Su trabajo es clave para entender cómo las actividades humanas desde otros continentes influyen en esta reserva natural, la cual regula la temperatura de los océanos y conecta dinámicas ambientales, como el tránsito de ballenas jorobadas que viajan desde Colombia hasta el polo sur.



Colombia, como nación, busca integrarse al grupo de 54 países que conforman el Tratado Antártico, un acuerdo que mantiene al continente dedicado exclusivamente a la paz y a la investigación científica.

En este propósito, el país se prepara para una nueva expedición, en la que el buque ARC Simón Bolívar, de la Armada Nacional, transportará nuevos proyectos de investigación hacia el fin del mundo.

El documental podrá disfrutarse el próximo lunes, 8 de diciembre, después de la emisión de Noticias Caracol de las 7:00 de la noche.