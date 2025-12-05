En vivo
Sociedad  / "Expedición Antártica": el documental que revela la riqueza de la fauna en el continente blanco

“Expedición Antártica”: el documental que revela la riqueza de la fauna en el continente blanco

Por primera vez, un buque construido por astilleros colombianos es adaptado bajo las condiciones de navegación polares y científicas que permitieron atravesar los tramos de mar más complejos.

