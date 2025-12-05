Resultados del sorteo del Mundial 2026: 5 de diciembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este viernes, 5 de diciembre de 2025:



Por primera vez, el Mundial de la Fifa tendrá 48 selecciones. Esto amplía la participación global de los equipos.

En el sorteo del Mundial 2026, se formaron 12 grupos de 4 equipos cada uno, que irán desde la A hasta la L.

En la fase de grupos, Colombia se enfrentará ante Uzbequistán, Portugal y el ganador del repechaje, que se definirá entre Nueva Caledonia, Jamaica o la República Democrática del Congo.

El cantante Michel Torres habló sobre la canción 'El Tic Tac de mi selección'.

Escuche el programa completo aquí: