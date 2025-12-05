Alcaldía niega autorización para cabalgata del 20 de diciembre en Yumbo tras críticas de animalistas

Luego de que diferentes colectivos animalistas cuestionaran la realización de una cabalgata en Yumbo, Valle del Cauca, programada para este próximo 20 de diciembre, desde la Alcaldía de ese municipio manifestaron que no se autorizó dicho evento, ya que actualmente está vigente un decreto que prohíbe este tipo de espectáculos.

La cabalgata, que estaba siendo organizada por particulares, según la administración, no contaba con los permisos legales para su realización, lo que estaba causando molestia en varios ciudadanos que no estaban de acuerdo con el maltrato animal.

"Quiero recordarles a todos los yumbeños que aquí existe el decreto 179 del 2016 que no permite la realización de estas cabalgatas. Por ejemplo, los organizadores no han pedido ningún tipo de permiso, y en el momento que lo hagan lo vamos a negar, porque con esto reafirmamos nuestro compromiso de decir no a las cabalgatas. Por eso, para que terminen las especulaciones, no va a haber esta cabalgata", dijo Edgar Alexander Ruiz, alcalde de Yumbo.

Mientras tanto, desde la Gobernación del Valle del Cauca reiteraron que la entidad organizadora del evento solicitó un permiso para un supuesto cierre de calles para un recorrido, pero sin especificar que se trataba de una cabalgata, por lo que es la misma alcaldia de Yumbo la que da el aval para cerrar algunas vías que comunican a Cali con Yumbo.



"No es cierto que se haya otorgado algún permiso para una cabalgata porque no está dentro de nuestras competencias. Si en este caso tenía un recorrido entre Cali y Yumbo, eran las alcaldías las que tenían que dar el permiso y la viabilidad para un cierre parcial de vía, dejando claro que ese permiso no era para la cabalgata. Ese trámite debía realizarse ante las alcaldías pertinentes, en este caso Yumbo, con el plan de manejo de tránsito y todo lo correspondiente para poder adelantar la actividad”, explicó Frank Ramírez, secretario de Infraestructura del Valle.

Ante esta polémica, se pudo conocer que la cabalgata ya fue cancelada y que, en cumplimiento de la ordenanza 623 del 2023, el departamento ya cuenta con un manual de bienestar que incluye la normatividad que se debe cumplir en el desarrollo de cualquier evento en el que haya caballos.