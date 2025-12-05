En vivo
Alcaldía niega autorización para cabalgata del 20 de diciembre en Yumbo tras críticas de animalistas

La cabalgata, organizada por particulares, no contaba con los permisos legales porque está vigente en Yumbo un decreto que prohíbe este tipo de espectáculos.

