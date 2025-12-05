En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Asofondos
Zulma Guzmán
Sorteo del Mundial

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Turismo  / La ciudad colombiana que tiene en su alumbrado un pesebre gigante que flota sobre el agua

La ciudad colombiana que tiene en su alumbrado un pesebre gigante que flota sobre el agua

Esta atracción del alumbrado público de esta capital está instalada sobre una plataforma de 40 metros de ancho y compuesto por 12 figuras.

Publicidad

Publicidad

Publicidad