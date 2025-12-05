La ciudad colombiana que tiene en su alumbrado un pesebre gigante que flota sobre el agua

Cartagena inauguró oficialmente la Navidad con el encendido de su alumbrado y la presentación del pesebre flotante más grande del país, una estructura monumental que se convirtió en el principal atractivo de la temporada. La ceremonia central se realizó en la Plaza de la Aduana, donde miles de asistentes acompañaron el conteo regresivo que dio inicio a la noche más luminosa del año.

El protagonista absoluto es el pesebre flotante, instalado sobre una plataforma de 40 metros de ancho y compuesto por 12 figuras de 6 metros de altura. Entre ellas destacan la Virgen María, San José, el Niño Jesús, los Reyes Magos y varias palmeras que recrean un portal de Belén imponente que se refleja sobre las aguas de la Bahía de Las Ánimas.



Así es el pesebre más grande de Colombia

Este nacimiento, considerado el más grande de Colombia en su tipo, flota sobre una barcaza especialmente acondicionada y ya congrega a miles de visitantes que buscan capturar una de las postales más llamativas del alumbrado 2025. Su escala y su puesta en escena lo consolidan como la joya del recorrido navideño en la ciudad.

El montaje fue presentado durante un evento náutico que incluyó la participación de la Orquesta de la Escuela Naval de Cadetes y varios grupos artísticos, bajo la coordinación de Corpoturismo y Distriseguridad. El pesebre también recibió la bendición del padre Julio César Muñoz, delegado para la pastoral turística, en un acto que marcó la apertura de esta Navidad náutica.

Aunque el pesebre es la atracción central, la Alcaldía Mayor de Cartagena encendió simultáneamente más de 50 puntos de la ciudad, entre barrios, plazas y espacios patrimoniales. Sin embargo, es la Bahía de Las Ánimas la que concentra las miradas, al convertirse en el escenario donde el espíritu navideño se fusiona con el paisaje marítimo.



“Llegó la Navidad a Cartagena, la época más especial del año. Por eso la recibimos con alegría, esperanza y entusiasmo. Hoy estamos unidos para darle la bienvenida a momentos con un brillo especial que no se enciende solo en las luces de nuestras calles, plazas, parques y barrios, sino en el corazón de nuestra gente”, expresó el alcalde Dumek Turbay en medio de la ceremonia de encendido de los alumbrados en la heroica.

Para los visitantes, el recorrido por el Muelle de La Bodeguita complementa la experiencia con cinco macrofiguras navideñas que reciben a quienes llegan por vía marítima. Este sector se proyecta como uno de los más concurridos, especialmente en un año en el que la ciudad espera más de 325.000 turistas solo por vía aérea durante la temporada.



Pesebres particulares en Colombia para visitar

Este, sin embargo, no es el único pesebre particular que tendrá Colombia durante esta época de fin de 2025. En Venecia, Antioquia, por ejemplo, hay uno que es considerado por muchos el más gran del mundo de tipo costumbrista.