Cartagena da inicio oficial a la Navidad con un espectáculo de luces sin precedentes

Cartagena da inicio oficial a la Navidad con un espectáculo de luces sin precedentes

Cartagena será protagonista del encendido del alumbrado navideño considerado como más hermoso del país, un espectáculo que marcará el inicio oficial de la temporada decembrina en la Heroica.

