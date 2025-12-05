Cartagena da inicio oficial a la Navidad con un espectáculo de luces sin precedentes

Con un acto central en la Plaza de la Aduana, encabezado por el alcalde mayor Dumek Turbay Paz y la gestora social Liliana Majana, Cartagena vivirá una gran fiesta que reunirá a más de 150 artistas en escena y que contará con un show musical, juegos pirotécnicos y un despliegue de luces sin precedentes. El evento comenzará a las 7:00 de la noche, con un conteo regresivo que culminará cuando el mandatario local presione el botón de encendido junto a un grupo de niños cartageneros, dando paso al espectáculo principal.

De manera simultánea, el alumbrado también se encenderá en distintos puntos emblemáticos de las tres localidades del Distrito, incluyendo las zonas rurales. Entre los lugares destacados se encuentran San Francisco, Villa Rosita, Bruselas, El Pozón, Bicentenario, Blas de Lezo, Crespo, Manga, el Parque Espíritu del Manglar, Las Tenazas, la Plaza Santo Domingo, la Plaza de la Trinidad y Bayunca, entre otros.

El alumbrado de este 2025 se inspira en la Navidad tradicional, con figuras volumétricas, techos de luces, pasacalles y decoraciones que evocan la unión familiar y el espíritu de fin de año. Los visitantes podrán apreciar pesebres, campanas, guirnaldas, árboles, ángeles, estrellas, arcos, regalos y bastones navideños, distribuidos en plazas, parques y fachadas patrimoniales.

Uno de los grandes atractivos será el Nacimiento Flotante de la Bahía de las Ánimas, que por segundo año consecutivo brillará sobre las aguas del centro histórico. También se instalarán pesebres en Las Tenazas, el Parque Lácides Segovia (en Manga) y el Parque Bicentenario, reforzando la tradición religiosa y cultural que caracteriza a la ciudad en esta época.



“El espectáculo de luces que hemos preparado rescata esa Navidad clásica que todos llevamos en el corazón. Cartagena volverá a brillar con su arquitectura, sus plazas y su bahía como escenarios naturales de un alumbrado sin precedentes”, destacó el alcalde Dumek Turbay Paz, quien invitó a locales y visitantes a disfrutar en familia del evento.

Este año, el encendido coincide con una de las temporadas turísticas más activas del país. Según Corpoturismo, Cartagena espera recibir más de 325.000 visitantes por vía aérea y alrededor de 180 recaladas de cruceros entre diciembre de 2025 y junio de 2026, con la llegada de más de 440.000 pasajeros y tripulantes. El alumbrado, por tanto, se convertirá en uno de los principales atractivos turísticos y culturales de fin de año.