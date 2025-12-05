Habló domiciliario que entregó las frambuesas con talio y contó quién se las dio

Avanza la investigación por la muerte de Emilia Forero e Inés de Bedout tras el consumo de unas frambuesas contaminadas con talio, las cuales llegaron a la vivienda como "un regalo", que, según la Fiscalía, nunca existió y llegó por medio de un mensajero, del cual se pudo conocer su versión de los hechos.



La versión del domicilio que entregó frambuesas con talio

Fue el 5 de abril de 2025, cuando sobre las 6:30 de la noche llegó a la vivienda de la familia De Bedout un domicilio a quien se le pidió entregar un paquete como un regalo, que, según un informe revelado por Noticias Caracol, tuvo que ir dos veces a la casa hasta que finalmente se lo aceptaron.

Fue gracias a videos de cámaras de seguridad que la Fiscalía pudo ubicar al repartidor. Según él, el paquete se lo entregó una amiga cercana de Zulma Guzmán Castro, principal sospechosa en el homicidio de estas dos adolescentes, de quien no reveló su nombre.

Tras que aceptaran el paquete, días después fueron hospitalizadas las dos niñas que terminaron muriendo. Una de ellas aún se encuentra hospitalizada y luchando por su vida, mientras las otras dos fallecieron.

Domiciliario que entregó las frambuesas con talio // Foto: Noticias Caracol

Así habría planeado el crimen Zulma Guzmán Castro

La mujer era una amiga cercana de la familia desde hace 20 años, de acuerdo con el informe de la Fiscalía, quien salió del país hacia Argentina el 12 de abril de 2025 y se ha movido en diferentes países para camuflar su ubicación actual, por ende, se puso una circula de Interpol para que las autoridades internacionales cooperen con su captura.



La primera hipótesis sería un crimen por “venganza”. Atacó a las niñas porque tenía claridad de:



Lugar de residencia de la familia.

El gusto que tenían las niñas por las frambuesas con chocolate, que hacían imposible rechazarlas.

Hora en que estaría la familia reunida.

La indiscriminada agresión (sin importar quién resultara herido).