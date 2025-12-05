Recomendaciones clave para evitar emergencias en la noche de velitas en Bucaramanga

Las autoridades de Bucaramanga intensificaron los llamados a la prevención durante este fin de semana de velitas, con el fin de evitar personas quemadas con pólvora y emergencias relacionadas con fuego o instalaciones eléctricas.

Aunque hasta el momento no se reportan casos de lesionados por pólvora, las entidades de atención mantienen un monitoreo permanente ante el incremento de riesgos propios de la temporada.

Jorge Villareal, director de Bomberos de Bucaramanga, pidió a la ciudadanía extremar cuidados durante este domingo 7 de diciembre, día en el que miles de familias encenderán velas en sus hogares.

“Estamos disponibles y atentos a cualquier emergencia, especialmente para el día de velitas, esperamos que la gente tenga mucho cuidado, se les pide el favor que no enciendan velas cerca de instalaciones de gas o cables eléctricos porque pueden generar incendios en las casas", señaló.



Las autoridades de emergencia alertaron además sobre el aumento de incendios, quemaduras y cortocircuitos que suelen presentarse por descuidos en el manejo del fuego, sobrecarga de enchufes o manipulación de pólvora durante las celebraciones de fin de año.

El director hizo un llamado a verificar los cables de las instalaciones navideñas, que no estén en mal estado ni cerca de fuentes de agua que puedan causar chispas e incendios

El coordinador de la Oficina de Gestión del Riesgo de Bucaramanga, Didier Rodríguez, recordó que aunque diciembre es una época de celebración, también trae consigo un incremento en los peligros relacionados con el uso irresponsable de la pólvora, y recordó que ante la situación todos los organismos de atención de emergencia están en alerta ante cualquier eventualidad.

El capitán de Bomberos de Bucaramanga, Jorge Peña, recordó que la línea oficial para reportar cualquier emergencia es el #119: “Es el teléfono que recibe las llamadas en la central de alarma y redistribuye a las estaciones. No importa el tipo de situación, desde que se afecte una vida, incluso mascotas, o estén comprometidos los bienes, estamos para servir a la comunidad”, expresó.