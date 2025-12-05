En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Asofondos
Zulma Guzmán
Sorteo del Mundial

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / DT de Portugal llena de elogios a la Selección Colombia: "Tienen espíritu fuerte"

DT de Portugal llena de elogios a la Selección Colombia: "Tienen espíritu fuerte"

Portugal quedó encuadrada como cabeza de serie del Grupo K, con Colombia, Uzbekistán y el ganador de la repesca entre Jamaica, República Democrática del Congo y Nueva Caledonia.

Roberto Martínez, técnico de Portugal
Roberto Martínez, técnico de Portugal //
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 5 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad