Davivienda lanza alerta urgente por fraude telefónico: este mensaje les llegó a sus clientes

Davivienda emitió una advertencia general a todos sus clientes ante el aumento de llamadas fraudulentas en las que delincuentes se hacen pasar por “asesores” del banco para inducir a las personas a transferir su dinero a otras cuentas. La entidad pidió cortar de inmediato la comunicación si el interlocutor solicita mover recursos bajo cualquier pretexto.

Según el mensaje difundido por la entidad, cuando un supuesto funcionario solicita hacer traspasos, autorizar enlaces, compartir códigos o entregar información personal, se trata de un intento de estafa. Este tipo de fraude se ha vuelto recurrente y busca aprovechar la confianza de los usuarios mediante técnicas de suplantación telefónica.

Davivienda reiteró que ningún funcionario está autorizado a pedir transferencias, contraseñas, códigos de seguridad ni tokens por llamada, SMS o correo electrónico. El banco también recuerda que las notificaciones oficiales nunca solicitan acciones urgentes que comprometan la seguridad de la cuenta.

Notificación de Davivienda a usuarios Foto: Blu Radio

¿Cómo operan estos estafadores?

Los delincuentes suelen contactar a los usuarios desde números que aparentan ser oficiales, aseguran que la cuenta presenta movimientos sospechosos y, bajo esa presión, instruyen a “mover el dinero a una cuenta segura”. Esta estrategia —conocida como vishing— es una de las modalidades más extendidas en el país.



Recomendaciones para evitar robos y estafas

No realice transferencias por instrucción telefónica. Ningún banco solicita mover fondos por llamada.

Ningún banco solicita mover fondos por llamada. Nunca entregue contraseñas, códigos de verificación ni claves dinámicas. Son personales e intransferibles.

códigos de verificación ni claves dinámicas. Son personales e intransferibles. Cuelgue la llamada y contacte directamente a la línea oficial del banco. Use solo los canales verificados de Davivienda.

Use solo los canales verificados de Davivienda. Revise con frecuencia los movimientos de su cuenta. Reporte cualquier transacción no reconocida.

Reporte cualquier transacción no reconocida. Active notificaciones de seguridad. Alertas de retiros, pagos y transferencias ayudan a detectar anomalías a tiempo.

Alertas de retiros, pagos y transferencias ayudan a detectar anomalías a tiempo. Actualice sus datos y habilite la autenticación en dos pasos. Reduce el riesgo de suplantación.

Reduce el riesgo de suplantación. Desconfíe de mensajes que generen urgencia. Los estafadores buscan presionar para que actúe sin verificar.

Davivienda insistió en que continuará reforzando los mecanismos de seguridad y pidió a los usuarios mantener la alerta ante cualquier intento de suplantación. Si se recibe una llamada sospechosa, la recomendación es clara: colgar de inmediato y reportar el intento de fraude a los canales oficiales.